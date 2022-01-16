娃哈哈響應共同富裕！老董發24億年終「平均每人領8萬元」

▲娃哈哈創辦人宗慶後。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸飲料界龍頭「娃哈哈」的創辦人宗慶後15日公開表示，娃哈哈2021年發展還可以，給員工準備了6億多元（約24億元新台幣）的年終獎金。他還強調，企業在「共同富裕」的路上，要給員工加薪、解決住房問題。

宗慶後當天出席了「風雲浙商」頒獎會，並在會後告訴媒體，娃哈哈2021年發展還可以，增長了17%，所以今年將準備6億多元來給員工發獎金，比上一年增加13%，「考評結束以後，就會給員工發紅包！」

根據陸媒初步統計，娃哈哈目前總共有約3萬名員工，以6億元來計算的話，每個人的年終獎金平均能領到約2萬元（約8.6萬元新台幣）。

另外，在被媒體問到「共同富裕」話題時，宗慶後說，第一要給員工加工資，第二是會給員工解決住房問題，未來娃哈哈還將在山區投資5個億建廠，帶動貧困地區的經濟增長。

事實上，宗慶後先前也曾說，讓企業的發展成果與員工共享，是「共富」的一種形式，娃哈哈年年為員工提高收入，月度獎金保底4000元（約1.7萬元新台幣），按利潤比例增加，年底還發年終獎和乾股分紅，有特殊貢獻的再發特殊獎勵，還積極為員工解決住房問題。

「娃哈哈」創立於1987年，最早是以生產兒童營養口服液起家，後來也發展多項不同的飲料類產品，旗下知名產品有AD鈣奶、純淨水、營養快線、爽歪歪等。