　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「娃哈哈公主」宗馥莉接班任總經理　第一代浙商宗慶後退居二線

▲娃哈哈公主宗馥莉正式接下集團總經理職位。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲娃哈哈公主宗馥莉正式接下集團總經理職位。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

娃哈哈集團官網今（9）日發出聲明指，宗馥莉出任副董事長兼總經理，負責日常工作。至於77歲的娃哈哈創辦人宗慶後仍任集團董事長，將公司創建34年來一直擔任的總經理位置交由女兒宗馥莉掌管。據了解，宗馥莉接任前為娃哈哈集團銷售公司副總，負責替品牌打造新IP及推動品牌形象升級，多次獲得父親宗慶後高度肯定。

▲娃哈哈創辦人、集團董事長宗慶後。（圖／CFP）

▲娃哈哈創辦人、集團董事長宗慶後。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，宗馥莉於1982年出生，現年39歲，她自14歲留學，2004年回國，到娃哈哈位於杭州的生產車間歷練。2007年，25歲的宗馥莉在與宗慶後達成「老爸不過問，女兒不求助」的默契，開始按自己的藍圖開拓「新世界」——宏勝飲料集團，從一條生產線發展成在全國有20個生產基地、40多家子公司、全產業鏈佈局的飲料集團。

公開資訊顯示，娃哈哈為大陸飲食業龍頭之一、同時是大陸民企500強，入圍食品業權威媒體Food Engineering的《2021全球食品飲料100強》，宗慶後、宗馥莉父女常被視為企業家二代傳承的典型案例。

▲娃哈哈開奶茶店，嘗試各種與新世代接軌的方式。（圖／CFP）

▲娃哈哈開奶茶店，嘗試各種與新世代接軌的方式。（圖／CFP）

浙商研究會執行會長胡宏偉指出，第一代浙商的代表人物宗慶後於1987年創建娃哈哈起便一直擔任總經理的職務，此次官宣由女兒接班，代表宗馥莉已經可以獨當一面。此外，作為早年優秀飲料企業的娃哈哈，近年產品陳舊、經營理念老化引起外界不少議論，宗馥莉在產品、營銷年輕化進行諸多嘗試，胡宏偉認為，「她的新理念及與新生代的互動替娃哈哈未來發展帶來諸多想像。」

宗馥莉從2018年接任娃哈哈集團品牌公關部部長後，積極推動創新改革，替娃哈哈品牌注入新活力。宗馥莉進行營養快線彩妝、哈哈棕、AD鈣奶雪糕等品牌跨界嘗試，並和B站、英雄聯盟職業聯賽LPL等合作，打入二次元、電競、潮玩等年輕人領域。

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
瑤瑤cos《華燈》媽媽桑太辣！戰袍炸「超巨兇器」
快訊／VIZIO美國掛牌爆內線交易！　瑞軒科技董座父子遭搜索
月收8萬不敢買房！網曝「現買現賺」關鍵：這類人都在笑
王少偉分手「論及婚嫁女友」　許藍方守身7年：第一次給老公
年度熱門App排行出爐　果粉最愛它！下載破7億
快訊／台鐵列車事故　男子遭撞「卡輪」慘死
滿街台人穿「這牌外套」！　網揭無法接班Superdry關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小米「造芯計劃」新進展　斥資65億元成立IC設計公司

河南天降「火流星」引千人淘寶　民眾帶被子上山盼撿隕石致富

英國、加拿大跟進抵制冬奧　大陸駐當地使館斥責「都沒邀請」

「娃哈哈公主」宗馥莉接班任總經理　第一代浙商宗慶後退居二線

陝西東漢墓葬出土2尊金銅佛像　中國佛像出現年代向前推進200年

攜程創辦人：國際旅遊市場已恢復到疫情前的一半

女大生填錯手機「反羞辱外送員」：老娘就是你上帝...網全炸鍋

六四集會案　黎智英煽惑參與未經批准集結罪成

陸新冠特效藥獲批上市　清大教授領軍...抗Delta臨床救治900患者

陸官媒：台灣「綠斑」網路攻擊大陸　目標主要分佈福建、北京

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

爸帶頭違規！7歲童跟過街被撞飛　媽尖叫急奔查看...身後2童全嚇壞

阿部瑪利亞台灣最喜歡炎亞綸！　見本尊像看電視「大概是8K」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

小米「造芯計劃」新進展　斥資65億元成立IC設計公司

河南天降「火流星」引千人淘寶　民眾帶被子上山盼撿隕石致富

英國、加拿大跟進抵制冬奧　大陸駐當地使館斥責「都沒邀請」

「娃哈哈公主」宗馥莉接班任總經理　第一代浙商宗慶後退居二線

陝西東漢墓葬出土2尊金銅佛像　中國佛像出現年代向前推進200年

攜程創辦人：國際旅遊市場已恢復到疫情前的一半

女大生填錯手機「反羞辱外送員」：老娘就是你上帝...網全炸鍋

六四集會案　黎智英煽惑參與未經批准集結罪成

陸新冠特效藥獲批上市　清大教授領軍...抗Delta臨床救治900患者

陸官媒：台灣「綠斑」網路攻擊大陸　目標主要分佈福建、北京

市價近300萬！力積電工程師搬3套「高頻產生器」　送回收廠賤賣

疫情讓線上學習比例倍增　家長陪小孩使用比例下滑逾1成

連2升！新台幣收盤升值 3.2分　收在27.71元

110年台東縣殯葬服務業評鑑　信誠葬儀社等4業者獲表揚

竇智孔「背部一片血紅」內分泌失調！　外景吃壞胃...老婆：累就回家

藍營改派鄭麗文當主砲手？　林昶佐：政治操作虛耗社會

度假海灘槍擊驚魂！5槍手「從海上掃射」　遊客只穿泳裝狂奔逃命

米克斯犬環抱後腳「跳水姿勢」睡超熟　媽笑翻：在做瑜珈？

英軍F-35戰機殘骸耗時三週撈起　洩密者遭逮捕

合歡山火燒山「火勢蔓延」！埔里工務段急交通管制…起火點曝光

路口擦撞！休旅車「空中轉一圈」　下秒轉正急煞...駕駛竟淡定下車

大陸熱門新聞

「趙薇的兒子」找到了！ 養母首發聲卻惹眾怒

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

古代「人彘」斷手足還要以銅灌耳 兩朝寵妃皆因妒遭此酷刑

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

美國民主峰會前　中國辦南南人權論壇批西方霸權

人妻親餵老闆母乳爆命案　偵訊時「嚇到噴奶」

奶奶「老鼠熬油」治燙傷　害愛孫住進ICU

年輕夫妻一起洗澡離奇雙亡！留下8個孩子成孤兒

快手傳大砍30%員工　逾35歲主管也在名單內

少女肚子「爬滿妊娠紋」　醫抽出16000ml超噁濃汁

8旬翁收包裹回家路上猝死　妻求償200萬

女大生填錯手機「反羞辱外送員」：老娘就是你上帝

女大生遭騙至雲南殺害 渣男友謊稱待過維和部隊圖精神鑑定脫罪

大陸今日本土60+13　上海、南京呼籲民眾勿前往外地

更多熱門

相關新聞

分析「瑪莎惡少」父母缺3關鍵賦能　會計師：有錢人教小孩特難

分析「瑪莎惡少」父母缺3關鍵賦能　會計師：有錢人教小孩特難

家族企業常因爭產、經營權鬧上新聞版面，KPMG會計師陳振乾今(16)日指出，台灣70%以上的企業是家族產業。雖然我們的公司治理很西化、但家族卻又受東方文化制約，兩概念碰在一起易衝突。外界誤以為，傳承就是分家產，其實傳承是對下一代的「賦能」，至少要培養第二代3種能力、包括延續家族的社會影響力，守護管理資產能力，且二代接班時間最好不要超過40歲，公司才能永續；而有錢人的小孩特別不好教是真的。

YAMAHA預告「10／13發表新車」

YAMAHA預告「10／13發表新車」

少主接班逼退主管「很正常」

少主接班逼退主管「很正常」

「回家真好！」台商現身說法　滯台逾1年已買2間房

「回家真好！」台商現身說法　滯台逾1年已買2間房

臨危授命！龍巖創辦人李世聰之女　接任董事長

臨危授命！龍巖創辦人李世聰之女　接任董事長

關鍵字：

娃哈哈宗慶後宗馥莉浙商二代接班

讀者迴響

熱門新聞

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

「永和無頭屍」兇手抓到了

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

獨家／終結單身！王少偉戀「性學博士」許藍方　讀者爆料：他是真漢子

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

婚紗照驚新郎脫褲「新娘臉貼下體」！身分被神出了

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

新北「移動豪宅50萬」包管線　內部超高級

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

永和建商「頂樓殺父分屍」藏9天！　鄰居：兇嫌較自私

直擊楊謹華辦慶生趴「賓客超大咖」

更多

最夯影音

更多
新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫
機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面