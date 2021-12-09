「娃哈哈公主」宗馥莉接班任總經理　第一代浙商宗慶後退居二線

▲娃哈哈公主宗馥莉正式接下集團總經理職位。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

娃哈哈集團官網今（9）日發出聲明指，宗馥莉出任副董事長兼總經理，負責日常工作。至於77歲的娃哈哈創辦人宗慶後仍任集團董事長，將公司創建34年來一直擔任的總經理位置交由女兒宗馥莉掌管。據了解，宗馥莉接任前為娃哈哈集團銷售公司副總，負責替品牌打造新IP及推動品牌形象升級，多次獲得父親宗慶後高度肯定。

▲娃哈哈創辦人、集團董事長宗慶後。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，宗馥莉於1982年出生，現年39歲，她自14歲留學，2004年回國，到娃哈哈位於杭州的生產車間歷練。2007年，25歲的宗馥莉在與宗慶後達成「老爸不過問，女兒不求助」的默契，開始按自己的藍圖開拓「新世界」——宏勝飲料集團，從一條生產線發展成在全國有20個生產基地、40多家子公司、全產業鏈佈局的飲料集團。

公開資訊顯示，娃哈哈為大陸飲食業龍頭之一、同時是大陸民企500強，入圍食品業權威媒體Food Engineering的《2021全球食品飲料100強》，宗慶後、宗馥莉父女常被視為企業家二代傳承的典型案例。

▲娃哈哈開奶茶店，嘗試各種與新世代接軌的方式。（圖／CFP）

浙商研究會執行會長胡宏偉指出，第一代浙商的代表人物宗慶後於1987年創建娃哈哈起便一直擔任總經理的職務，此次官宣由女兒接班，代表宗馥莉已經可以獨當一面。此外，作為早年優秀飲料企業的娃哈哈，近年產品陳舊、經營理念老化引起外界不少議論，宗馥莉在產品、營銷年輕化進行諸多嘗試，胡宏偉認為，「她的新理念及與新生代的互動替娃哈哈未來發展帶來諸多想像。」

宗馥莉從2018年接任娃哈哈集團品牌公關部部長後，積極推動創新改革，替娃哈哈品牌注入新活力。宗馥莉進行營養快線彩妝、哈哈棕、AD鈣奶雪糕等品牌跨界嘗試，並和B站、英雄聯盟職業聯賽LPL等合作，打入二次元、電競、潮玩等年輕人領域。