嫌王力宏老解約！娃哈哈千金被讚爆「先見之明」：肯定私下調查了

▲娃哈哈千金宗馥莉（右）嫌王力宏年紀大解約。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

王力宏17日被前妻李靚蕾爆料男女關係混亂，不僅約砲、召妓，還跟演藝圈不少「好朋友」關係匪淺，私下三觀「顛覆見識」。隨後，日系汽車品牌INFINITI（英菲尼迪）馬上宣佈「中止與王力宏先生的合作關係」。不過，這不是王力宏的「商業價值」第一次受到質疑。

王力宏代言大陸飲料品牌「娃哈哈」長達20年，2018年被解約，廠商以「年紀大了」為考量選擇撤換代言人。

2018年，娃哈哈接班人宗馥莉在《至少一小時》的節目中被問到，如何看待娃哈哈純淨水20年的代言人王力宏時，她直言，並不喜歡王力宏，也不喜歡娃哈哈的包裝。

在採訪過程中宗馥莉被問到王力宏解除合約一事的原因時，宗馥莉先猶豫了一下，並表示，「我可以說嗎？說了太傷人了。」但隨後她直言道，「解約是因為王力宏年紀大了，站在消費者的角度，觀眾會審美疲勞。」同時，她還表示娃哈哈礦泉水之所以會如此暢銷，原因也不在於代言人，而是她爸宗慶後。

相關消息顯示，宗馥莉在2018年赴任娃哈哈品牌公關部部長後，娃哈哈就停止了和王力宏的合作。

1988年，日益壯大的娃哈哈選擇新人王力宏作為品牌形象代言人，這是他獲得的第一個大陸代言。當時的王力宏剛出道還沒紅遍兩岸，無數粉絲通過娃哈哈認識了王力宏。

後來隨著王力宏的知名度越來越高，王力宏為了報答娃哈哈的知遇之恩，20年來雙方的合作都十分融洽，王力宏無論活動開到哪里，他喝的都是娃哈哈的水，為娃哈哈的品牌宣傳做了很多貢獻。也因為此，這些年來，不少網友替王力宏感到憤憤不平，為娃哈哈代言20年的王力宏一夜之間被撤換。

昨晚，王力宏人設崩塌後，陸網也瘋狂討論宗馥莉，這次一面倒大讚「宗馥莉還是先見之明」，「馬上去買哇哈哈」、「這個接班人人間清醒 ​」、「接班人就是接班人，格局都不一樣，說自己不喜歡他，總不能說，他私生活人品不好吧，只能說，我爸找他代言時他挺正常的，後來就不正常了，哈哈哈哈」、「我估摸著接班人，肯定私下調查了，王力宏，這樣說只是為了給你台階下」。