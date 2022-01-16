F-16V失事第6天　大型機具進駐加速打撈作業！要將飛官完整帶回

▲F-16V失事現場進駐大型機具。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

空軍一架編號6650，由上尉飛官陳奕所駕駛的F-16V戰機，11日在嘉義東石進行訓練時，因不明原因墜海身亡。軍方獲報至今，也派出大批人力，海陸空全面搜索，至今尋獲1700餘件飛機殘骸與部分生理組織，確定為上尉飛官陳奕所有，如今搜救進入第6天，軍方也向家屬承諾一定會將陳奕完整帶回，16日上午出動3輛水陸兩用怪手，以進行浚挖作業。

上尉飛官陳奕11日駕駛F-16V戰機進行炸射訓練時，不幸殉職，軍方也向家屬承諾會完整將陳奕帶回，16日為加速打撈作業，同時尋找黑盒子，以釐清整起事故原因。軍方15日晚間10點也調撥抽砂船抵達失事地點進行抽砂作業，同時派遣海軍測量船同步在旁進行海測，並在16日上午派遣3輛水陸兩用怪手在旁待命，隨時準備進行浚挖作業。

▲▼F-16V失事現場進駐大型機具。（圖／記者翁伊森翻攝）



據了解，戰機機頭應埋在東石水西靶場潮間帶蚵棚海底，但由於海上作業增加不少難度，前置作業耗費不少時間，直到15日深夜才完成前置作業，而抽砂船也在一旁待命抽砂，希望16日上午待海象穩定，就能及早進行相關作業完成救援任務。

軍方也表示，裝載400頓挖掘機的無動力平台船，也已在16日清晨6時許由動力小艇自布袋港拖曳出發，預計下午1點能夠抵達挖掘地展開相關作業。