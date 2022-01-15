北市府快加開接種站！　許淑華批「被塑膠」：市民要跨縣市打疫苗

▲許淑華批柯文哲疫苗政策失敗。（圖／翻攝許淑華臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市因新一期的疫苗接種並未配合1922疫苗預約平台，導致部分民眾預約施打發生困難，引起民進黨批評。民進黨市議員許淑華15日批評，在她質疑市府後，市府對此的解釋是沒有量能，但這卻是加開接種站可以解決的問題，「請柯市長不要一天到晚只會恐嚇民眾，卻又不解決疫苗量能問題」。

許淑華透過臉書呼籲，「柯市長，別再把市民當塑膠」，盡速加開接種站才是王道，台北市民都在等著打疫苗。「今天早上到市場發送春聯給民眾，有相當多的民眾跟我抱怨」，因為台北市本期沒有配合1922疫苗預約平台，所以根本沒有辦法預約台北市的施打點，民眾只能跑到外縣市去施打。

許淑華質疑，詢問市府，市府則是回覆「沒有量能，所以無法配合」，但又在媒體上公開恐嚇市民不接種疫苗，就限縮生活？​明明加開接種站就可以解決的問題，為何要讓台北市民打不到疫苗而苦惱？​

許淑華強調，根據衛生局統計，本週在台北市疫苗預約平台預約的量能約有20萬，但中型接種站的量能卻只佔11%，沒辦法有效且快速紓解需要打疫苗的量能，也因為無法配合1922預約平台，造成台北市民疲於奔命要跨縣市施打。

許淑華質疑，「請問柯市長，到底有沒有想要解決問題 ？，柯市長你若不知道現在該做什麼我來告訴你」。並以質疑的方式提出四點建議：

一、增加區、鄰里活動中心做為中型接種站。柯市府評估了嗎？​

二、台北市健保診所家數2000家，目前只有285家配合施打，不到15%。柯市府溝通了嗎？​

三、醫師公會、基層醫療協會協助，調撥人力或協助媒合有意願之醫師、診所配合。柯市府做了嗎？​

四、因應日後施打潮，設置大型接種站。柯市府準備了嗎？​

許淑華批評，​請柯市長不要一天到晚只會恐嚇民眾，卻又不解決疫苗量能問題，把市民當二等公民，這樣對嗎？