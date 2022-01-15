西堤增3名客人確診！1人和「銀行毒尾牙」差兩天去也中鏢

記者洪巧藍／台北報導

桃園疫情從機場延伸到社區，中壢聯邦銀行染疫行員曾去的西堤餐廳疫情擴大，中央流行疫情指揮中心今（15）日公布再增6名本土，其中3人是西堤顧客，有2人和聯邦銀同於1/7用餐，值得注意的是，有1人是在聯邦銀用餐後兩天才去，仍然確診。

陳時中說明，案17847是1/9中午在西堤用餐也染疫，接觸者匡列135人，包括職場95人目前皆為陰性，同部門的4人列為居家隔離。另外兩位確診客人則是與染疫行員同一天用餐，但坐在相鄰的隔壁桌。





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▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

▲銀行員案17630引發的同事及西堤群聚關係圖。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

桃園機場疫情最初集中在機場清潔員，後續發展到手推車員，當中還有一人的妻子為照服員，再進一步傳到其它場域，包含其兒子安親班同學母子、照顧案家家庭、乾妹妹所在電子廠與其家人；另照服員曾去中壢聯邦銀行辦事，該銀行也爆發群聚。

根據指揮中心資料，該銀行於1/7在西堤餐廳舉辦尾牙，目前確診行員有4人曾經同桌，指揮官陳時中今天表示，進一步調查發現西堤相關已經有11人確診，包含3名員工、2名員工同班同學、1名員工家人、5名顧客。