炸爛竹科男手指爆裂物大解析　電池加爆竹黑火藥組成恐嚇意味濃

▲竹科一處開放式機車停車場內的機車被不明人士放置爆裂物。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹科學園區昨(14)日傍晚發生一起爆炸案，一名男子前往停車場牽車，發現前方置物籃被放置一包不明物品，他將物品拿起查看時竟意外引爆，男子右小指被炸的血肉糢糊，身體也被爆裂碎片噴濺受傷，警方分析爆裂物，發現是由電池和爆竹黑火藥組成，正全力調查這起駭人聽聞的爆炸案。

爆炸現場位於台積電新建工程的一處機車停車場，屬開放式空間，大多停放外包商的車輛，但一般民眾也能自由使用，當時37歲的外包商正準備騎車下班回家，發現龍頭下方的小置物格被塞了用袋子包住的一坨毛巾，男子心想「不是自己的東西」，順手將物品拿出查看，結果竟意外觸到感應使之引爆。

▲紅色機車的置物格內被塞了一袋毛巾，車主拿起查看竟遭炸傷。



據了解，爆炸物疑似電池與些許鞭炮加工製成的混和黑火藥，爆炸威力屬輕微，男子自稱無與人結怨，也無金錢、感情糾紛，想不出為何被放置爆裂物。這起在園區內開放式停車場放置爆裂物也引起警方高度重視，目前正在擴大調閱相關監視器追緝中。

▲男子右小指的第一截被炸得血肉模糊。

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