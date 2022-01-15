中壢東興國中深夜建立「快篩站」　校方聲明：全體師生3日內PCR

▲中壢東興國中緊急建立「快篩站」，多位學生深夜召回採檢。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者林彥臣／綜合報導

桃園疫情從機場延伸到社區，有在地的網友直擊中壢東興國中深夜緊急建立「快篩站」，並且召回多名學生返校採檢。校方也在晚間發表聲明表示，全體教職員工生於3日內，前往各社區採檢站進行PCR採檢，並自14日起停課至28日，期末考取消不再進行補考，9年級畢旅暫緩，其他寒假活動取消。

東興國中聲明如下：

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本校學生因接觸確診的同住家人，於1月13日晚間接獲教育局、衛生局通知後，隨即公告1月14日預防性停課一日；並於1月14日晚間再次接獲教育局通知學生確診，隨即依相關防疫規定進行後續各項通知作業，並自1/14(五)起停課至1/28(五)止。

於1/14(五)到1/20(四)採取線上教學進行本學期規劃之課務，原訂各年級期末考試則改採多元評量方式進行，不再進行補考。原訂九年級畢業旅行、東興百里健走活動暫緩；寒假育樂營、寒假輔導活動、志工服務等取消。

▲校方要求全體師生、職員3日內完成PCR採檢。（圖／翻攝自記者爆料網）



本校全體教職員工生請於3日內前往各社區採檢站進行PCR採檢，並回報學校個人的採檢結果。各種接觸樣態由衛生單位認定，密切接觸者請依據衛生局通知和指示進行檢疫所隔離、居家隔離或隔離檢疫等；另，本校教職員工生應進行自主健康管理，並禁止與他人從事近距離或群聚型之活動。

學生因同住家人染疫接觸而確診，實屬不得已，請給予支持並期待學生能盡快康復，學校將會做好相關輔導措施。此外，本校將確實依據防疫相關規定做好必要的各項防疫措施與聯絡工作，在停課不停學的前提下，學校將持續關懷學生、進行110-1學期未盡課程，並進行校園徹底清消工作。

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