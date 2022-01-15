Omicron「疫調難度遠超Delta」　前台大醫曝2大恐怖特性

▲不少專家擔心Omicron已傳入社區。（資料圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔、李佳蓉／綜合報導

桃園昨（14）日一口氣新增6例本土，包括4位聯邦銀行確診者的同住家人、接觸者，該群聚共累積18人確診，另2人則是金嗓歌友會確診者同住家人，以及居服員乾妹妹的丈夫。前台大感染科醫師林氏璧指出，Omicron的潛伏期縮短、發病前就有傳染性，疫調比Delta難得多。

林氏璧接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，在9、10日發病的銀行員應該在尾牙聚餐時就有傳染力，但10日通報自主健康管理，12日才改列居家隔離，「若都是同株Omicron這根本太困難了，傳播速度太快，很大機會已經傳出去了。」

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林氏璧指出，行員在自主管理期間還是可以外出，並和家人接觸，其家人染疫也在意料之中，而Omicron進入社區是遲早的事，希望國人可以在這之前盡快接種疫苗。

林氏璧提到，原本新冠病毒潛伏期約在4至5天，發病前2天開始有傳染力，但Omicron最麻煩之處就在於其潛伏期縮短至3天，甚至在1天內就有傳播力，大幅加速傳播鏈。

林氏璧認為，若聯銀群聚18人都是經案17630在尾牙時傳染，「7日辦尾牙，之後10日發病者有高達6人，9日發病3人，而案17630自己則是在10日才開始發燒（他的潛伏期6天）」，那麼病毒一代傳一代的速度非常快，疫調還要辛苦在後面追，「真的會比Delta更困難！」