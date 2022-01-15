西堤尾牙25人染疫！醫：餐廳「這處」風險最高 顧客員工難防病毒

▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）



記者嚴云岑／台北報導

中壢聯邦銀行染疫案擴大14日新增3名西堤員工、2名未滿5歲幼兒確診，晚間又再爆3人染疫；另一條傳播鏈金湖歌友會也增加2同住家人確診，其中瓦城廚師有7天社區活動史。台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民表示，目前看起來，銀行風險還是大得多，做一次核酸檢測本來就不夠。而病毒之所以傳給「非同桌用餐者」，這地方是關鍵。

桃園機場疫情最初集中在機場清潔員，後續發展到手推車員，當中還有一人的妻子為照服員，再進一步傳到其它場域，包含其兒子安親班同學母子、照顧案家家庭、乾妹妹所在電子廠與其家人；另照服員曾去中壢聯邦銀行辦事，該銀行也爆發群聚。

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根據指揮中心資料，該銀行於1/7在西堤餐廳舉辦尾牙，目前確診行員有4人曾經同桌，指揮官陳時中今天表示，進一步調查發現西堤已經有5人確診，包含昨天公布的打工高職生，員工已有3人確診，另有2名當天一起用餐顧客，分別是1歲與3歲幼兒。

▲桃園事件延燒逾10日，每日都有新增確診個案。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，西堤餐廳場域昨天已經派防疫醫師會同衛生局進行風險調查，餐廳有預約或者實聯制資料顧客都召回居家隔離安排採檢，目前為止匡列全數員工43人，還有用餐顧客110人，安排採檢、送集中檢疫所，兩名幼兒顧客也是在實聯制與預約名單找到進而檢驗出來。

面對餐廳染疫人數節節上升，黃立民表示，照理來說不同桌用餐危險性較低，但小朋友如果在餐廳到處跑、到處亂摸或者鑽到其他顧客桌子下，都有可能增加病毒暴露機率。

黃立民另提到，除了餐廳的移動者，如外場員工、奔跑的小孩容易暴露在病毒中外，餐廳的廁所也是染疫高風險區。他解釋，因為門把、水龍頭都是大家會觸摸到的地方，也有較高機率沾染病毒，建議業者可以在廁所擺放酒精，民眾如廁後也一訂要落實手部清潔，千萬不要一進廁所就揉眼睛、摸鼻子，降低染疫風險。

▲案17630聚餐場所「西堤」調查及防疫作為。（圖／指揮中心提供）

桃園事件延燒至今逾10日，雖然指揮中心未將疫情警戒升級，但出現確診者的雙北與桃園，已由地方政府祭出多項限制措施。桃園市長鄭文燦更表示，「居服員是超級傳播者」。

聯邦銀行到西提用餐截至14日累計25人確診，14日晚間新檢出3例陽性個案（待編號，Ct值介於18-30），均為10多歲女性，為西堤員工高職生（案17774）的相關接觸者，其中2人為同班同學，另1人為同住家人，就讀中壢區某國中。桃園市政府衛生局已安排高職全校師生大約2千人擴大採檢。相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

▲桃園染疫事件已有多所學校緊急預防性停課進行大消毒。（圖／攝影中心攝）

被問及如何看待超級傳播者說法？黃立民表示，Omicron特性就是「很會傳」，只要最初漏匡1、2人，代價就是10多人中鏢。銀行已經超過10人確診，的確是一個超級傳播事件，而一人傳染超過10人，的確可視為超級傳播者，只不過感染Omicron以輕症居多。

在餐廳傳播事件爆出後，有專家建議可改用免洗餐具降低接觸風險。對此，黃立民表示，雖然安全性會高一點，但免洗餐具使用後還是要有人拿去丟，阻絕效果有限，「而且這很不環保耶！」

黃立民強調，雖然目前染疫者多，但國內外數據看來重症率低，「目前沒有人需要用呼吸器」，民眾姑且可以將之當成「比較嚴重的感冒」，面對疫情可以緊張但無須恐慌，平時只要口罩戴好、勤洗手，就能減少染疫風險，而如果不幸確診，只要好好休息治療，就能繼續過正常生活。