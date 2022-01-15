　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

西堤尾牙25人染疫！醫：餐廳「這處」風險最高 顧客員工難防病毒

▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

記者嚴云岑／台北報導

中壢聯邦銀行染疫案擴大14日新增3名西堤員工、2名未滿5歲幼兒確診，晚間又再爆3人染疫；另一條傳播鏈金湖歌友會也增加2同住家人確診，其中瓦城廚師有7天社區活動史。台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民表示，目前看起來，銀行風險還是大得多，做一次核酸檢測本來就不夠。而病毒之所以傳給「非同桌用餐者」，這地方是關鍵。

桃園機場疫情最初集中在機場清潔員，後續發展到手推車員，當中還有一人的妻子為照服員，再進一步傳到其它場域，包含其兒子安親班同學母子、照顧案家家庭、乾妹妹所在電子廠與其家人；另照服員曾去中壢聯邦銀行辦事，該銀行也爆發群聚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據指揮中心資料，該銀行於1/7在西堤餐廳舉辦尾牙，目前確診行員有4人曾經同桌，指揮官陳時中今天表示，進一步調查發現西堤已經有5人確診，包含昨天公布的打工高職生，員工已有3人確診，另有2名當天一起用餐顧客，分別是1歲與3歲幼兒。

▲▼指揮中心1/14記者會。（圖／指揮中心提供）

▲桃園事件延燒逾10日，每日都有新增確診個案。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，西堤餐廳場域昨天已經派防疫醫師會同衛生局進行風險調查，餐廳有預約或者實聯制資料顧客都召回居家隔離安排採檢，目前為止匡列全數員工43人，還有用餐顧客110人，安排採檢、送集中檢疫所，兩名幼兒顧客也是在實聯制與預約名單找到進而檢驗出來。

面對餐廳染疫人數節節上升，黃立民表示，照理來說不同桌用餐危險性較低，但小朋友如果在餐廳到處跑、到處亂摸或者鑽到其他顧客桌子下，都有可能增加病毒暴露機率。

黃立民另提到，除了餐廳的移動者，如外場員工、奔跑的小孩容易暴露在病毒中外，餐廳的廁所也是染疫高風險區。他解釋，因為門把、水龍頭都是大家會觸摸到的地方，也有較高機率沾染病毒，建議業者可以在廁所擺放酒精，民眾如廁後也一訂要落實手部清潔，千萬不要一進廁所就揉眼睛、摸鼻子，降低染疫風險。

▲▼案17630聚餐場所「西堤」調查及防疫作為。（圖／指揮中心提供）

▲案17630聚餐場所「西堤」調查及防疫作為。（圖／指揮中心提供）

桃園事件延燒至今逾10日，雖然指揮中心未將疫情警戒升級，但出現確診者的雙北與桃園，已由地方政府祭出多項限制措施。桃園市長鄭文燦更表示，「居服員是超級傳播者」。

聯邦銀行到西提用餐截至14日累計25人確診，14日晚間新檢出3例陽性個案（待編號，Ct值介於18-30），均為10多歲女性，為西堤員工高職生（案17774）的相關接觸者，其中2人為同班同學，另1人為同住家人，就讀中壢區某國中。桃園市政府衛生局已安排高職全校師生大約2千人擴大採檢。相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

▲▼桃園6所學校緊急預防性停課，進行大消毒。（圖／攝影中心攝）

▲桃園染疫事件已有多所學校緊急預防性停課進行大消毒。（圖／攝影中心攝）

被問及如何看待超級傳播者說法？黃立民表示，Omicron特性就是「很會傳」，只要最初漏匡1、2人，代價就是10多人中鏢。銀行已經超過10人確診，的確是一個超級傳播事件，而一人傳染超過10人，的確可視為超級傳播者，只不過感染Omicron以輕症居多。

在餐廳傳播事件爆出後，有專家建議可改用免洗餐具降低接觸風險。對此，黃立民表示，雖然安全性會高一點，但免洗餐具使用後還是要有人拿去丟，阻絕效果有限，「而且這很不環保耶！」

黃立民強調，雖然目前染疫者多，但國內外數據看來重症率低，「目前沒有人需要用呼吸器」，民眾姑且可以將之當成「比較嚴重的感冒」，面對疫情可以緊張但無須恐慌，平時只要口罩戴好、勤洗手，就能減少染疫風險，而如果不幸確診，只要好好休息治療，就能繼續過正常生活。

ET快訊
聯醫驚傳「確診者偷關通風設備」！院長證實回應了
快訊／桃園男大生騎車自撞　口鼻「流腦脊液」慘死
快訊／中壢高商確診女傳給「2同班同學」　全校2千人緊急擴大採
Keanna脫口「扎在我心裡的紅髮男孩」　ØZI經紀人回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鄭文燦凌晨證實：西堤群聚+3確診　「工讀生傳家人、同學」

西堤尾牙25人染疫！醫：餐廳「這處」風險最高 顧客員工難防病毒

1922平台10點開放預約！「打第3劑」照年齡分3階段登記

14縣市低溫特報！今起回暖溫差大　下週濕涼雨勢明顯連四天

跟面試官聊半天還是沒offer？行銷大師揭原因：溝通頻率不同

中壢東興國中深夜建立「快篩站」　校方聲明：全體師生3日內PCR

拆解《鬼滅》遊郭篇隱藏細節！遊女花魁命運如「免洗筷」20歲早死

精準預言本土病例下降！名醫曝2個月後「迎接新世界」：再努力一下

桃園群聚增3例　衛生單位漏夜安排採檢作業

瑞士正妹表演「超狂漢字」寫法　台灣人全驚呆：好像看回放

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

糖炒栗子塑膠片「正確用法曝」　鋸齒壓中間大錯！關鍵是尖頭

同理、阿蘭改編《身騎白馬》乱彈阿翔聽到想哭　《聲林之王3》太難選...徐佳瑩吃胃藥

温昇豪誇「威妮戀」很會藏　傳授婚姻祕訣...天心：各憑本事

希澈深情獻唱《姐姐是我的女人》　結局突反轉...姐姐真的翻桌了XD

《大學生了沒》李唯楓赴陸「百萬存款被騙光」　熊熊、席惟倫戀情全見光死

桃園確診再+6！同住家人染疫 工作餐廳「瓦城」停業匡11人

鄭文燦凌晨證實：西堤群聚+3確診　「工讀生傳家人、同學」

西堤尾牙25人染疫！醫：餐廳「這處」風險最高 顧客員工難防病毒

1922平台10點開放預約！「打第3劑」照年齡分3階段登記

14縣市低溫特報！今起回暖溫差大　下週濕涼雨勢明顯連四天

跟面試官聊半天還是沒offer？行銷大師揭原因：溝通頻率不同

中壢東興國中深夜建立「快篩站」　校方聲明：全體師生3日內PCR

拆解《鬼滅》遊郭篇隱藏細節！遊女花魁命運如「免洗筷」20歲早死

精準預言本土病例下降！名醫曝2個月後「迎接新世界」：再努力一下

桃園群聚增3例　衛生單位漏夜安排採檢作業

瑞士正妹表演「超狂漢字」寫法　台灣人全驚呆：好像看回放

國3碧潭隧道工安意外！　23歲女工人「半空夾困30分鐘」命危

Omicron變異株疫情　在紐約和主要城市開始減緩

鄭文燦凌晨證實：西堤群聚+3確診　「工讀生傳家人、同學」

百萬網紅淫片瘋傳！從小被父猥褻　欠債2600萬「只能用身體還」

西堤尾牙25人染疫！醫：餐廳「這處」風險最高 顧客員工難防病毒

1922平台10點開放預約！「打第3劑」照年齡分3階段登記

14縣市低溫特報！今起回暖溫差大　下週濕涼雨勢明顯連四天

跟面試官聊半天還是沒offer？行銷大師揭原因：溝通頻率不同

《中國好聲音》歌手低潮後再發片　MV竟有張基龍和宋慧喬...原因曝光

富比世收入最高女運動員出爐　大坂直美年賺15.8億

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

生活熱門新聞

快訊／西堤群聚驚傳再+3人確診

周杰倫MV最正女主角？網認證「她」狂飄仙氣

水逆來了！4星座逆風迎接超強運　「工作+桃花」飆升

中壢高商確診女傳同班同學「全校2千人擴大採檢」

聯醫確診者偷關通風設備！院長證實：仁愛院區

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

快訊／西堤打工高職生「同學家人確診」Ct值曝

蕾神第2季超無感　網友不買單「吐4字」揭真實原因

快訊／1922平台明上午10點重啟！依照年齡分三階段預約

女友「血染床單」他崩潰　網1原因挺男方

瓦城廚師曾到南寮漁港、波光市集

日月光餐會4辣妹「胸猛氣場」大開　網暈爆

瑞士正妹超狂漢字寫法　台灣人驚呆：好厲害

中壢東興國中深夜建立快篩站　校方：全體師生3日內PCR

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

快訊／西堤群聚驚傳再+3人確診

男大生借重機自撞　口鼻流腦脊液亡

周杰倫MV最正女主角？網認證「她」狂飄仙氣

水逆來了！4星座逆風迎接超強運　「工作+桃花」飆升

Keanna澄清「天大的誤會」！ØZI經紀人解釋2人關係

F-16V墜海組織DNA比對　確認是陳奕本人

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

新娘迎親跳熱舞　新郎暴怒推開：不娶了！

男大生跟同學借重機　自撞慘死

即／東興國中漏夜快篩　民眾前往篩檢

中壢高商確診女傳同班同學「全校2千人擴大採檢」

聯醫確診者偷關通風設備！院長證實：仁愛院區

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

給乞丐130元！她反收430萬「報恩」

更多

最夯影音

更多
大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫
Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

糖炒栗子塑膠片「正確用法曝」　鋸齒壓中間大錯！關鍵是尖頭

糖炒栗子塑膠片「正確用法曝」　鋸齒壓中間大錯！關鍵是尖頭

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面