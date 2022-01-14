深化法紀觀念　勞動部邀法務部廉政署檢察官經驗分享

▲勞動部雲嘉南分署，邀請法務部廉政署檢察官蔡佰達，主講「企業誠信及法紀觀念」，藉由實際案例分享，宣導企業辦訓應注意事項，提升法治觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化宣導反貪廉能政策，勞動部雲嘉南分署14日在台南文化創意園區舉辦企業辦訓補助說明會，吸引近百家企業單位到場聆聽計畫申請內容，會中邀請法務部廉政署檢察官蔡佰達，主講「企業誠信及法紀觀念」，藉由實際案例分享，宣導企業辦訓應注意事項，提升法治觀念，同時他也呼籲企業誠信才能永續經營。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署每年委外辦理企業訓練超過7000門課程，此次宣導主要是希望協助辦訓單位與企業能導正觀念，避免因行政程序與經費核銷規定不了解或不知道而觸法，同時也深化企業的法律素養與反貪意識。

講座中蔡佰達檢察官以企業誠信、企業倫理的重要性為出發點，逐一說明單位辦訓過程中易觸犯的錯誤行為態樣，他強調，企業在追求自我利潤同時，也要強化企業社會責任的觀念與落實，並提醒企業在追求自我利潤同時，也要強化企業社會責任的觀念與落實，只要企業承諾不行賄、不收受賄賂，便可促進企業反貪效果。

此外，蔡佰達檢察官亦結合熱門時事議題及新聞實例，說明企業涉貪及違反企業誠信可能涉及的刑事責任，講座最後還提供有獎徵答活動，輕鬆幽默的講解方式，現場氣氛熱烈，讓參與民眾受益良多。