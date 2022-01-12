明顯有殺人故意！BMW男酒駕撞死人　檢察官建請從重處刑

▲黃姓男子（中）被依殺人罪起訴。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄38歲男子黃子洋上月26日酒後開BMW，撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林男與二名女兒重傷，各界要求從嚴從速懲處黃男，高雄地檢署12日偵結起訴黃男，檢察官認為黃男同時觸犯1個殺人罪、3個殺人未遂罪和公共危險罪，依想像競合犯取較重刑期的殺人罪予以起訴，並建請院方從重處刑。

▲高雄男黃子洋撞碎一家四口天倫夢。（圖／民眾提供）

這起車禍發生在去年12月26日晚間7時20分，黃子洋酒後駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上林姓男子一家4口，造成林妻當場死亡，林男和兩個女兒重傷，至今仍住院治療。

這起人神共憤的車禍案件發生後，各界要求從速從嚴查辦的聲浪不斷，警方在巨大壓力下蒐證可說「鉅細靡遺」，光車禍現場採證相片就高達88張，並在被害人傷勢稍微轉好後，火速補足相關事證和筆錄，供檢方偵查。

檢察官調查發現，車禍當天黃子洋已經喝醉，同車的趙姓友人勸阻，他還搶過鑰匙堅持上路，上路後並沿路高速行駛、闖紅燈、任意變換車道、猛採油門又緊急煞車，明顯有殺人故意。

檢察官因此認定，黃男酒後駕車導致1死3傷，具有殺人之不確定故意，涉犯刑法第185條之3第1項第1款不能安全駕駛動力交通工具、第271條第1項、第2項殺人既遂及未遂罪，依法提起公訴，並請法院審酌近來政府大力宣導禁止酒駕，黃男已有酒駕紀錄，仍不知悔悟，請從重處刑，以資儆懲。

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