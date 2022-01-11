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居家防火好對策　耐火裝修、住警器預防降低火災發生

▲台南市新化區正新路民宅頂樓火警，延燒9戶幸無人傷亡，消防局指出，為預防住宅火災發生，平時留意防火並加裝住警器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新化區正新路民宅頂樓火警，延燒9戶幸無人傷亡，消防局指出，為預防住宅火災發生，平時留意防火並加裝住警器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化區正新路1月8日晚間發生民宅頂樓火警，頂樓鐵皮加蓋屋頂相連接，延燒9戶幸無人傷亡，消防局指出，為預防住宅火災發生，平時留意居家敬神祭祖時的用火安全、用電安全、增建改建時使用耐燃材料裝修並安裝住宅用火災警報器，皆可有效降低火警發生。

▲台南市新化區正新路民宅頂樓火警，延燒9戶幸無人傷亡，消防局指出，為預防住宅火災發生，平時留意防火並加裝住警器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局表示，居家用火安全，應隨時留意火源，移除附近的可燃物，並做到人離火熄，避免意外延燒。防範電氣火災，民眾應提升家用電器設備、電線等本質安全，經常檢視家中插頭及插座，避免鬆動而產生危險，並檢視是否有焦黑、綠鏽或累積灰塵之現象。

▲台南市新化區正新路民宅頂樓火警，延燒9戶幸無人傷亡，消防局指出，為預防住宅火災發生，平時留意防火並加裝住警器。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新化區正新路民宅頂樓火警，延燒9戶幸無人傷亡，消防局指出，為預防住宅火災發生，平時留意防火並加裝住警器。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新化區正新路民宅頂樓火警，延燒9戶幸無人傷亡，消防局指出，為預防住宅火災發生，平時留意防火並加裝住警器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民眾防範電氣起火應謹記不用不插等「五不一沒有」口訣︰「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「電源插座不常插」、「電器旁不放物品」以及「沒安全標章的電器，千萬不要使用」，期能有效降低火災發生之風險。。進行室內裝修增建改建時，使用耐燃材料，降低火災危險因子。並在屋內安裝一顆以上住宅用火災警報器，可以在火災初期發揮警示功能，提醒屋內民眾及時採取搶救措施、避難逃生。

▲台南市新化區正新路民宅頂樓火警，延燒9戶幸無人傷亡，消防局指出，為預防住宅火災發生，平時留意防火並加裝住警器。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新化區正新路民宅頂樓火警，延燒9戶幸無人傷亡，消防局指出，為預防住宅火災發生，平時留意防火並加裝住警器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲任內重視市民居住安全，居家防火須事前預防，務必養成「人離火熄」之生活習慣，以降低烹飪不慎火災之發生率。消防局長李明峯亦提醒民眾，建構不易起火及易於避難之居住環境甚為重要，除室內裝修使用耐燃材料，住宅用火災警報器之安裝更為必要，住警器可提早偵知火災發生，降低火災所造成之損失。

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