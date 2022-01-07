工作狂上司「連飯都不吃」！　24歲OL苦惱：她要我跟進

▲女子抱怨上司熱衷工作，還要她一起當拼命三郎。（圖／pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

有些人將工作視為生活的全部，但有的人喜歡工作和生活平衡。近日一名日本女上班族在媒體專欄大吐苦水，表示上司是位工作狂，偶爾會連飯都不吃，還希望自己跟她學習，讓女子覺得壓力很大，也不知道該怎麼辦。

根據日本媒體「bizSPA！フレッシュ」報導，投書的女子是來自東京的24歲女性上班族，表示自己的上司是位40多歲女性，是個為了工作連飯都可以不吃，或是邊工作邊吃飯的人，近來這位上司希望她也能夠用這樣的態度面對工作，讓她感到相當困擾。女子表示，她沒有否定這種工作態度的人，但本身是個喜歡工作和生活取得平衡的人，因此想聽取專家的建議。

專欄作家回應指出，這種工作狂類型的人，通常都會樂在工作中，所以在職場裡，當身邊有人是工作狂，其他人難免會覺得自己出力不夠而產生罪惡感，覺得自己也應該做更多事；而當工作狂本人發現，只有自己對工作特別熱情，也會多少受到影響，心情上也會覺得比較寂寞。

他建議投書女子，不妨多和上司溝通，聽取對方的想法，也將自己的意見表達出來，尋求雙方的平衡點，如果遇到不合理要求，像連假日都不停加班之類的，就要衡量一下自己的狀況，該拒絕時就要嚴詞拒絕。