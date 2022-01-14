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海生館開「月薪12萬」助理職！6強應徵拚戰中　8大條件曝光

▲海洋生物博物館「專任助理」月薪12萬引討論 。（圖／取自海生館臉書，下同）

▲海洋生物博物館「專任助理」月薪12萬引討論 。（圖／取自海生館臉書，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國立海洋生物博物館最近開出「專任助理」職缺，雖是約聘雇性質，月薪卻高達12萬，引發當地討論是「肥缺」，不過，館方表示，工作內容是「船長」兼其他雜務，以民間來說薪水並不算高。

▲海洋生物博物館「專任助理」月薪12萬引討論 。（圖／取自海生館臉書，下同）

國立海生館開出一位專任助理職缺，對象不限職系也不拘性別，工作地點是在屏東（國立海洋生物博物館、恆春半島及離島海域）。其中，在聯絡方式的地方備註，「月薪資：120000元」、「期間：111年03月1日起僱用至111年12月31日止」。

但要具備資格條件：1.動力小船駕駛執照。2.職業小客車駕照。3.移動式起重設備操作執照。4.開放水域潛水證照。5.具影片編輯能力尤佳。6.海生館絳樹號駕駛操作與7.維護保養檢修。8.執行計畫行政庶務及交辦事物。引來網友一翻熱議。

海生館表示，該專任助理未來要負責海生館首艘研究船駕駛及保養，才要求具備動力小船駕駛執照、職業小客車駕照、移動式起重設備操作執照、開放水域潛水證照、還要具影片編輯能力。幾乎整艘船有關大小事務都要負責，被網友形容宛如「校長兼打鐘」。

海生館說，應徵該職務者，等於要具備海、陸多項證照，薪水看似很誘人，因此吸引許多人詢問，但要符合這些條件者不多，目前有6人應徵。

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