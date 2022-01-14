一週增140例Omicron！羅一鈞公布總感染數　200人在機場被驗出

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布一周境外基因定序結果，總共驗出140例Omicron、7例Delta。醫療應變組副組長羅一鈞表示，去年至今共驗出317例Omicron，其中39例本土、278例境外，境外個案主要都在中壯年，259人有完整接種過疫苗，屬於突破性感染。

羅一鈞表示，目前278例境外移入個案中，有144例為無症狀、134例輕症，與國際間觀察一致。但他強調，境外移入Omicron確診個案絕大部分都打過疫苗，國外觀察顯示，若沒有打過疫苗或未完成完整接種，感染後重症發生機率會比較高，鼓勵國人還是要盡快接種。

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此外，境外移入Omicron個案以歐美、中東最多，東南亞除了菲律賓外，其餘入境都是Delta個案。

羅一鈞表示，目前境外移入Omicron確診者多集中在中壯年，其中有200例是在入境採檢驗出，顯示無論是機場落地採檢或唾液採檢，都能在第一時間驗出病毒。第三天、第六天驗到的情形也多一些，在檢疫期尾聲也陸續有人驗出，但都是在防疫旅館或檢疫所驗到，還沒有在家裡驗出，國人可以放心。

▲▼指揮中心公布最新一周境外基因定序及相關數據。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心公布最新一周境外基因定序及相關數據。（圖／指揮中心提供）