快訊／中壢高商女學生「西堤打工染疫」！全校2000師生下午急採檢

▲ 桃園市政府教育局長林明裕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

桃機群聚染疫持續擴大，其中一名在西堤打工的中壢高商高三女學生，因在打工時染疫，因此校方於13日下午緊急宣布停課14天。對此，桃園市政府表示，將於14日下午於學校加開採檢站，緊急對全校2000名師生進行採檢。

鄭文燦14日上午召開記者會說明，桃園今新增5例確診，其中一人為案17368（金嗓歌友會會員）的同住家人（案17770），為桃園瓦城泰式料理的廚師，目前瓦城已緊急停業採檢、消毒，另匡列11人送集中檢疫所、10人自主健康管理；而另一人為居服員乾妹的先生，其在居隔中採檢確診。

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鄭文燦表示，另外4人均為聯邦銀行衍生，案17772為行員男友，在某物流公司上班，該公司目前居家隔離4人，1人列自主健康管理；案17773為行員母親，目前3名同住家人送集中檢疫所；案17774為西堤餐廳工讀生，就讀學校中壢高商即起停課14天，而學校老師、同學共匡列34人送集中檢疫所。另外，桃園市政府教育局長林明裕表示，市府也緊急於中壢高商開設採檢站，將於14日下午對全校近2000名師生進行PCR檢測。