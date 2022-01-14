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快訊／涉弊案複訊5hrs！林姿妙無保請回　2字回應了

▲▼宜蘭縣長林姿妙無保請回。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭縣長林姿妙無保請回。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭縣政府、羅東鎮公所人員驚爆土地弊案，其中建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原均遭聲押禁見，而包含前宜蘭縣議員劉石純、羅東鎮公所行政室主任趙竑勳等6人在內稍早交保。至於縣長林姿妙今（14日）凌晨4時許移送地檢署複訊，稍早於上午9時許無保請回，面對媒體提問，僅回「謝謝」隨後快步搭車離去。

這起羅東土地開發弊案違反貪汙治罪條例，涉及層面廣泛，包括人事聘用、教師徵選、土方與重劃案等，但由於案件仍在偵辦中，檢方尚未對外曝光細節，但一次大動作搜索鎮公所、官邸、住家等30個地點實屬罕見，也不難窺見案件規模之大。

經過漏夜調查，目前有1名林姓男子涉偽造文書以10萬元交保；宜蘭地政處長楊崇明涉貪汙治罪條例5萬元交保；前議員劉石純涉及偽造文書10萬元交保；羅東公所行政室主趙竑勳涉貪汙10萬交保；羅東鎮公所人員黃耀智例10萬交保；宜蘭縣商業會前理事長陳正勳10萬元交保。

▲▼宜蘭縣府弊案，前宜縣商業會理事長陳正勳，貪污治罪條例 10萬元交保。（圖／記者游芳男翻攝）

▲前宜縣商業會理事長陳正勳。（圖／記者游芳男翻攝）

另外，宜蘭建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原涉貪治罪條例，檢方已向法院聲請羈押禁見。羅東鎮長吳秋齡及她老公丶前縣議員魏炎輝均無保請回。

▲▼ 羅東鎮公所課員黃耀智 貪污治罪條例十萬交保。（圖／記者游芳男翻攝）

▲羅東鎮公所課員黃耀智。（圖／記者游芳男翻攝）

對此，根據最新消息，縣長林姿妙今（14日）凌晨4時許移送地檢署複訊，稍早於上午9時許無保請回，面對媒體提問，僅回「謝謝」隨後快步搭車離去。

▼宜蘭縣府弊案。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭縣府弊案，前宜縣商業會理事長陳正勳，貪污治罪條例 10萬元交保。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭縣府弊案，前宜縣商業會理事長陳正勳，貪污治罪條例 10萬元交保。（圖／記者游芳男翻攝）

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