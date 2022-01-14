狼校長把小學當後宮性侵！受害女隱忍14年　成年後提告報仇

▲江雪妮與同學和校長的合照。（圖／翻攝自網易新聞）



記者崔子柔／綜合報導

現年26歲的江雪妮去年8月間在微博上發文舉報，他小學時的校長梁尚富把學校當後宮，對多名女學生猥褻甚至性侵，江雪妮當時嚇得什麼都不敢說，成年後才決定和當年的受害者共同蒐證，一舉提告報仇，法院判梁男15年徒刑，梁男則不服上訴，目前仍在訴訟階段。

江雪妮曾就讀公安縣的毛家港小學，因為家住得比較遠，當時借宿於校長梁尚富的家中，卻多次遭到猥褻，「那天晚上我是和一個比我還小的小妹妹和梁尚富睡同一張床，發現他的手在摸我小肚子，我以為是像大人一樣拍拍我一樣，哄小孩那種，但是並不是，他開始往內褲裡摸，但是我不敢出聲，不敢動，而且弄得我很疼。」

「然後他就直接趴到我背上做俯臥撐，雖然沒進去，只是隔著內褲，我也能清晰感覺到，他噁心的東西在我屁股那裡動」，江雪妮當時不敢反抗，後來在和高年級的姐姐聊天時，才輾轉得知大家都有相同經歷，但當時社交網路並不這麼發達，不知道該如何和外界求助。

▲江雪妮發文。（圖／翻攝自網易新聞）



因為事情已過去多年，警方建議江雪妮多找一些證人，她在過程中才發現，受害者遠比她想像中更多，甚至有人在5歲就被梁男伸過狼爪。

報導指出，該案於去（2021）年12月開審，梁男穿著一身防護衣，全身包得緊實，而江雪妮只見到他一個背影，身體卻仍止不住顫抖。梁男一審依猥褻兒童罪遭判15年徒刑，但他否認所有指控要求上訴，目前全案仍在訴訟階段。