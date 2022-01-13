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美rapper揪女友看球！場邊啪啪「活春宮」全被拍　堅稱沒有在做愛

▲▼美國饒舌歌手Kodak Black到佛州看冰上曲棍球比賽時，在場邊包廂席位上演活春宮，但他堅稱當時沒有發生性行為。（圖／翻攝自推特／@barstoolsports）

▲美國饒舌歌手Kodak Black到佛州看冰上曲棍球比賽時，在場邊包廂席位上演活春宮，但他堅稱當時沒有發生性行為。（圖／翻攝自推特／@barstoolsports，下同）

記者張寧倢／編譯

美國饒舌歌手Kodak Black作風特立獨行，曾因持有槍枝遭判46個月監禁，去年1月被前總統川普特赦，現在又登上新聞版面。他11日被拍到在球賽場邊的貴賓包廂和女友「活春宮」，女友彎腰趴地用屁股在他的重要部位不斷撞擊，影片在網友間瘋傳，但他事後否認當時兩人並不是在做愛。

根據《紐約郵報》報導，來自亞特蘭大的女模Essence除了身兼rapper，同時也是饒舌歌手Kodak Black的新女友，但這對情侶最近惹出爭議。兩人11日現身佛州觀看冰上曲棍球賽，卻有場邊觀眾拍到Essence雙手摀著臉，彎下腰把屁股對著男友，下半身不斷抖動，而Kodak Black就站在她身後，下體到大腿處緊緊貼著女友的臀部，不過兩人都有穿著衣物。

▲▼美國饒舌歌手Kodak Black到佛州看冰上曲棍球比賽時，在場邊包廂席位上演活春宮，但他堅稱當時沒有發生性行為。（圖／翻攝自推特／@barstoolsports）

▲Kodak Black表示，女友當時只是在跳舞，並沒有發生性關係。

Kodak Black自己也在IG限時動態上發布當時的影片，他們在貴賓包廂中嬉鬧，做出類似性愛姿勢，文字敘述也有暗指性行為的字句。據悉，包廂中還坐著幾名球隊的高級主管。然而，影片開始在網路上瘋傳後，不僅北美冰球聯盟緊急刪除Kodak Black到場觀賽的推文，他本人也出面澄清當時兩人並不是在做愛，Essence只是在跳電臀舞。Essence後來在IG發文稱，那天是他們第2次約會。

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