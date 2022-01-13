桃園群聚又見未滿10歲童染疫！居服員乾妹「婆婆、兒子」確診

▲案17473相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

桃園機場手推車工作員（17473）與居服員（17472）夫妻關連個案擴大，居服員的乾妹妹（17507）確診後，指揮中心今日公布她的2名家人確診，分別是婆婆與兒子，兒子未滿10歲。

桃園群聚狀況從機場清潔員持續擴大，值得注意的是，大多是與機場手推車工作員與其居服員妻子相關個案，最新影響是中壢聯邦銀行員工確診；另居服員乾妹染疫後，其所工作電子廠也出現確診，而今天又確認她的2名家人染疫。

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▲1/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增65例確定病例，分別為14例本土個案及51例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、11例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為17例男性、28例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(28例)、越南(3例)、法國、澳大利亞、菲律賓及英國(各2例)、阿拉伯聯合大公國、哥斯大黎加、瓜地馬拉、印尼、德國、孟加拉、丹麥、印度及義大利(各1例)移入；另3例調查中。入境日介於去(2021)年12月29日至今(2022)年1月12日。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案16906)，為50多歲本國籍男性，具慢性病史；去年12月於越南確診，當月17日由國際緊急醫療專機從越南接運返國住院隔離治療，今年1月9日死亡。