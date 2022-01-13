快訊／新冠增1死！越南台商醫療專機「插管返台」　搶救24日往生

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增65例病例，另確診個案中新增1例死亡，死亡個案為50多歲本國籍男性，列案16906，具慢性病史；去年12月於越南確診，當月17日由國際緊急醫療專機從越南接運返國住院隔離治療，返台時已經插管，今年1月9日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,187,725例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,168,285例排除)，其中17,624例確診，分別為2,905例境外移入，14,665例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。

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2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

