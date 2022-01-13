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批莊瑞雄「與魔鬼共舞」失言　縣議員要求道歉：屏東人不是魔鬼

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▲屏東縣議會民進黨團今日上午舉行「屏東人，不是魔鬼；莊瑞雄，出來道歉」記者會。

政治中心／綜合報導

針對立委周春米宣佈參選下屆屏東縣長黨內初選當天，競爭對手莊瑞雄魔鬼說的失言風波，今（13）日上午縣議會民進黨黨團、無黨籍議員潘連周及蔣家煌、學界、律師公會、農漁業代表、各鄉鎮市民意代表等四十餘人，在縣議會舉行記者會，痛批莊瑞雄服務找不到人，把挺小英總統的同一批百工百業人士污衊成黑金、派系，最後高喊「屏東人不是魔鬼，莊瑞雄出來道歉！」

記者會由民進黨團幹事長方文正議員主持，黨團總召何輝能率同黨議員羅平道、陳明達、利八魁、劉孟君參加，還有無黨籍議員潘連周、蔣家煌、多位村里長及代表、屏科大前農學院院長吳明昌、屏東律師公會理事長林朋助以及農漁民代表等，他們都是11日參與周春米參選記者會的百工百業成員，因為不滿莊瑞雄立委的魔鬼、黑金、派系之說，聚集怒吼，要求道歉！

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▲多位屏東縣議員要求莊瑞雄道歉。

方文正幹事長表示，當天參加周春米宣布參選記者會的民代，都被打爆電話問說：到底誰是魔鬼？！屏東人的憤怒已經到達極點，民進黨屏東縣長的初選，理應是一場理性和平的競爭，卻被講成與魔鬼共舞，今日就是要表達屏東人的憤怒，要求莊瑞雄道歉。

何輝能總召說，力挺周春米參選縣長初選的支持者，不是魔鬼，而是正義人士，百工百業的代表以及屏東鄉親，決不接受這種說法。更何況當初莊委員要選舉時，同樣來找他尋求支持，沒想到選後卻變調，真心感概。

羅平道議員講道，過去曾多次出借服務處給莊瑞雄，擔任他後援會的總幹事，他有這個資格來分享他的看法，莊委員選後一次都沒有踏入他的服務處，更沒有做好服務，服務品質無法讓人信賴，只會被選民唾棄、淘汰，最後更只會落跑，就是典型的「政治撈仔」。他還說，過去這些百工百業是支持小英總統的無黨無派人士，莊委員卻說他們是魔鬼，用不堪言詞來辱罵，讓人無法接受！

無黨籍議員蔣家煌說，屏東人是魔鬼，這句話是不對的，屏東人甚至接受當初從台北南下參與立委補選的莊瑞雄，如今換來這樣的對待。

無黨籍議員潘連周一開始就打趣的說，現場看起來，只有無黨籍的他跟蔣家煌議員是魔鬼，莊瑞雄這一番魔鬼說，根本是屏東縣長初選一直以來都是全民調，沒有分藍綠，百分之七十的屏東中間選民怎麼會是魔鬼！

屏東縣律師公會理事長林朋助律師指出，他參加周春米的記者會，是因為看到周春米委員的能力、努力和腳踏實地走遍屏東33鄉鎮市的用心，結果沒想到被莊委員說成這樣。他期盼接下來民進黨縣長初選能夠有一場光明的選舉。

屏科大吳明昌教授說，當天參加周春米記者會的教授及學界夥伴，都是當初蔡英文總統競選時的百工百業學界支持者，怎麼會是莊委員口中的魔鬼。

農業代表洪銘聰表示，對農民朋友來說，魔鬼指的是老天變化多端的天氣，他聽到莊委員這番魔鬼說，著實感到傷心，他認為屏東人不能用魔鬼來形容，要求莊委員要向屏東的士農工商道歉。而且這段期間，遇過很多政治人物來鄉間農地，但只有周春米委員最不一樣，寧願花時間聆聽青壯年農民朋友們的心聲，了解屏東農業的困境，了解農業的難題，這是他認為周春米委員最感人之處。

漁業代表王志民表示，潘孟安縣長、周春米立委這幾年來，對屏東漁業的幫助，對東港漁港、新園鹽埔漁港硬體建設的改善，這是十幾年來未見的，而不是像其他人在電視上發表言論，講講而已。他呼籲莊委員不要把漁民當成魔鬼，因為漁民都是辛苦人，而是要多關心漁民討生活的辛苦。

方文正議員補充，他認為莊委員在台北開參選記者會的行為，根本是心不在屏東的表現。
 

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