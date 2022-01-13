阻擋所有變異株！芬蘭研發「鼻噴劑」新療法　效果可達8小時

▲ 芬蘭研究人員開發一種可對抗新冠的鼻噴劑 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

芬蘭研究人員研發一種實驗性鼻腔噴霧劑，經老鼠實驗證明，可短暫但有效預防感染新冠病毒，對Omicron等所有變異株皆具防護效果，使用後效力可維持長達8小時。

根據美國科技網站Gizmodo、《紐約郵報》報導，芬蘭赫爾辛基大學研究人員正研發這種新療法，在實驗室進行的老鼠實驗表明，這種鼻腔噴霧劑可對新冠病毒及其多種變異株提供短暫但有效的保護。此研究發表於預印本平台Research Square，尚未經同儕審查。

研究作者薩克塞拉（Kalle Saksela）說明，「這項技術成本低廉，容易製造，且對所有變異株的效果都一樣好，還可以對抗現已消失的SARS病毒，因此也有望成為未來對抗新變種的應急措施。」

研究指出，這種鼻內抑制劑是為免疫缺陷者及其他高風險族群研發，以一種類似抗體的合成蛋白製成，可識別並與冠狀病毒棘蛋白結合，進而達到暫時阻擋病毒的效果，效力可達8小時。

研究人員發現，只要小劑量的噴霧就能防止細胞被包括Omicron在內的所有變種病毒感染，且接受這種治療的老鼠暴露於Beta病毒中，上呼吸道及肺部出現問題的可能性大幅降低。

但科學家提醒，這種鼻噴劑尚未經過人體實驗，實驗室研究尚未經同儕審查，還需進行更多研究。

薩克塞拉也警告，開發這種療法並不是為了取代疫苗或其他藥物，「其預防性用途是為防止感染新冠病毒，但不是一種疫苗，也非疫苗替代品，而是疫苗接種的輔助，提供額外防護。」

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