　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阻擋所有變異株！芬蘭研發「鼻噴劑」新療法　效果可達8小時

▲▼ 鼻腔噴霧劑 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 芬蘭研究人員開發一種可對抗新冠的鼻噴劑 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

芬蘭研究人員研發一種實驗性鼻腔噴霧劑，經老鼠實驗證明，可短暫但有效預防感染新冠病毒，對Omicron等所有變異株皆具防護效果，使用後效力可維持長達8小時。

根據美國科技網站Gizmodo、《紐約郵報》報導，芬蘭赫爾辛基大學研究人員正研發這種新療法，在實驗室進行的老鼠實驗表明，這種鼻腔噴霧劑可對新冠病毒及其多種變異株提供短暫但有效的保護。此研究發表於預印本平台Research Square，尚未經同儕審查。

研究作者薩克塞拉（Kalle Saksela）說明，「這項技術成本低廉，容易製造，且對所有變異株的效果都一樣好，還可以對抗現已消失的SARS病毒，因此也有望成為未來對抗新變種的應急措施。」

研究指出，這種鼻內抑制劑是為免疫缺陷者及其他高風險族群研發，以一種類似抗體的合成蛋白製成，可識別並與冠狀病毒棘蛋白結合，進而達到暫時阻擋病毒的效果，效力可達8小時。

研究人員發現，只要小劑量的噴霧就能防止細胞被包括Omicron在內的所有變種病毒感染，且接受這種治療的老鼠暴露於Beta病毒中，上呼吸道及肺部出現問題的可能性大幅降低。

但科學家提醒，這種鼻噴劑尚未經過人體實驗，實驗室研究尚未經同儕審查，還需進行更多研究。

薩克塞拉也警告，開發這種療法並不是為了取代疫苗或其他藥物，「其預防性用途是為防止感染新冠病毒，但不是一種疫苗，也非疫苗替代品，而是疫苗接種的輔助，提供額外防護。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
快訊／北市染疫護理師「住土城」　新北急匡17人採檢
陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年　請求諒解不公開感情
快訊／居服員銀行櫃檯「脫口罩講電話」！　監視器內容曝
高峰在明天！預定4200人返台　指揮中心：壓力相當大
聯邦銀行14人染疫　1／7曾辦理尾牙聚餐
聯邦銀行一夜多11例！30名員工採檢「13人陽性」
中興護理師確定感染Omicron！　和患者「基因定序相同」
未滿10歲童染疫！　居服員乾妹婆婆、兒子確診
F-16V墜海畫面曝！　高速衝入海面濺起大量水花
銀行群聚恐延燒到台北！行員爆：日前總行才派人「長時間查帳」
快訊／增1死！台商醫療專機「插管返台」　搶救24日往生
快訊／新增1例死亡「本土+14」！　境外移入51例
LIVE／銀行14例確診「匡列逾3千人」　陳時中最新說明
胡宇威約陳庭妮爬玉山！　「捧2克拉鑽石」腿軟求婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國務院提詳盡報告　稱中國對南海主張為非法

阻擋所有變異株！芬蘭研發「鼻噴劑」新療法　效果可達8小時

日本醫護「被匡列」照樣要出勤！Omicron密接隔離期縮短至10天

俄羅斯進犯烏克蘭就制裁！　美參議員提案：將付出慘痛代價

她目睹閨蜜「秒傳自拍」給男友！鐵證影片曝光　網友力挺：太低級

76公斤鬥牛犬突然發獸性！　72歲阿嬤「幫女兒顧孫女」被撕咬慘死

Omicron都輕症不用怕？　路透揭「6大染疫後果」：不要確診比較好

自美入境旅客確診太多！中國取消航班　美政府警告可能採取行動

男游泳完異物在耳朵亂竄　女醫夾出大蟑螂嚇壞：下半身還在裡面！

拒打疫苗要罰錢！加拿大魁北克喊課「健康稅」1天見效　預約激增

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

5分鐘記錄「流水便當」漂流記　剛煮好掉水溝？一路追到戲終

註銷車牌上路！狂飆給警察追　路口「華麗轉圈」警車卡住了

亞洲太太收到「中藥材包裹」　卻被控告走私毒品恐坐2年牢

美國務院提詳盡報告　稱中國對南海主張為非法

阻擋所有變異株！芬蘭研發「鼻噴劑」新療法　效果可達8小時

日本醫護「被匡列」照樣要出勤！Omicron密接隔離期縮短至10天

俄羅斯進犯烏克蘭就制裁！　美參議員提案：將付出慘痛代價

她目睹閨蜜「秒傳自拍」給男友！鐵證影片曝光　網友力挺：太低級

76公斤鬥牛犬突然發獸性！　72歲阿嬤「幫女兒顧孫女」被撕咬慘死

Omicron都輕症不用怕？　路透揭「6大染疫後果」：不要確診比較好

自美入境旅客確診太多！中國取消航班　美政府警告可能採取行動

男游泳完異物在耳朵亂竄　女醫夾出大蟑螂嚇壞：下半身還在裡面！

拒打疫苗要罰錢！加拿大魁北克喊課「健康稅」1天見效　預約激增

3名「專責病房護理師」染疫！張上淳曝「可能感染原因」

莊瑞雄澄清從未稱屏東人是魔鬼　「周春米不需要往身上貼標籤」

快訊／北市染疫護理師「住土城」　新北急匡17人採檢

「好市多衛生紙」竟分兩款　她實際一擦不掉屑！網驚：完全沒發現

黑幫夜店搭訕富二代「詐賭逼簽本票」　他被拍裸照+DIY影片

高雄防治酒駕出大絕！專人盯梢80累犯　喝酒開車立刻抓人

台鋼高度興趣組新球隊　中職抱持正面開放態度

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」　請求諒解之前不公開感情　

台灣高教「五缺六不」　校長妙喻：少子化衝擊如新冠肺炎

越南台商搶救24日亡！　羅一鈞「2理由」推測感染Delta機率高

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

國際熱門新聞

2女學生到米蘭跨年　被18男包夾當場脫褲性侵

病毒竄入陰莖！壯男確診「GG縮小4cm」

Omicron多輕症免驚？路透揭「6大染疫後果」

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

安德魯王子「性侵少女案」被告定了　撤銷訴訟聲請被駁回

F-16V戰機上線2個月失聯！美媒：真不是時候

美國2021年CPI「漲幅達7%」　創39年半新高

美民調：近6成民眾「因為川普」認美國民主有崩潰危險

公開扒光新婚嬌妻！大馬「開箱新娘」爆紅

索馬利亞首都汽車爆炸案釀8死　青年黨宣稱犯案

英首相封城時開趴　保守黨同僚要求下台

mRNA疫苗神奇副作用！她打完皮膚居然變好

世衛：Omicron雖不嚴重　對未接種疫苗者仍特別危險

國際太空站驚現「偷渡大猩猩」抓狂追人

更多熱門

相關新聞

日本醫護「被匡列」照樣要出勤！

日本醫護「被匡列」照樣要出勤！

日本受到新變異株Omicron肆虐影響，疫情急速加劇，厚生勞動省12日發函通知各地方政府，即使醫護人員被匡列為密切接觸者，只要在每天的檢測中確認為陰性，就可以正常出勤，也再度顯示當地醫療逐漸緊繃的事態。另一方面，當局也考慮將Omicron的密切接觸者隔離時間從14天縮短為10天，因為認為新變異株的潛伏期較原本病毒還要短。

台東驚傳1居檢確診　34歲男自美國返台發燒咳嗽

台東驚傳1居檢確診　34歲男自美國返台發燒咳嗽

Omicron多輕症免驚？路透揭「6大染疫後果」

Omicron多輕症免驚？路透揭「6大染疫後果」

落地確診一大堆「陰性證明是假的」？醫3點推測解答了

落地確診一大堆「陰性證明是假的」？醫3點推測解答了

確診者擅自關抽風　柯：奇奇怪怪的人都有

確診者擅自關抽風　柯：奇奇怪怪的人都有

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎芬蘭

讀者迴響

熱門新聞

王力宏監視器新視角曝光！　網瘋傳「氣球殺手」洗白

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

快訊／陳庭妮認愛胡宇威！

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

快訊／李靚蕾曝6證據開戰「王力宏買網軍」！

By2反擊李靚蕾首露面！Yumi全程低頭「姊姊挽手力挺」

王力宏「腳邊一大包」　網瘋猜是1夯品！

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

機場入境約1成陽性　未來3天單日恐破上百例

2女學生到米蘭跨年　被18男包夾當場脫褲性侵

快訊／王力宏出示律師聲明：不該和李靚蕾單獨相處

更多

最夯影音

更多
Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住
蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面