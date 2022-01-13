波蘭網紅住台灣8年　90秒影片控訴「這裡不安全」！公開被搶過程

記者崔子柔／綜合報導

來自波蘭的安德是一名攝影師身兼YouTuber，他旅行過30多個國家，2013年到台灣後，一待就生活了8年，並已結婚生子，他最近則在影片中指出，「如果你來台灣，你很有可能會失去一些非常珍貴、不可替代的東西」。

安德10日在YouTube頻道更新影片，標題為「台灣不安全！我在這裡被搶了」，他提到，在前往任何國家之前，當地的人都會分享各種美好之處，而他對台灣的了解都是到了這裡才知道，「對我來說已經太晚了，但我決定拍一部影片來警告別人」。

▲▼安德已在台灣結婚生子。（圖／翻攝自instagram／foreignerintw）

安德表示，他2013年帶著背包和相機就來到台灣，當時只打算待3個月，最多待1年，沒想到一留就到現在已經過了8年，安德細數，也許是因為台灣人總是熱情友善，也許是因為令人嘆為觀止的景色，也許是充滿生動的文化，也許是新鮮美味的食物讓他停留。

安德指出，「我不能幫助自己，但我可以幫助你，我警告你，如果你來台灣，你的心可能會在這裡被偷走！」影片累積超過15萬次瀏覽，不少網友湧入留言表示，「謝謝安德用心良苦的把台灣的美好介紹給更多人知道」、「非常謝謝您如此熱愛台灣，其實我們自己更明白，台灣還有非常大的進步空間」、「經由安德的介紹才知道原來台灣是怎麼的好，也更試著去享受台灣的一切」、「真的謝謝您用心用鏡頭讓台灣被重新認識」。

▼安德帶孩子上合歡山。（圖／翻攝自instagram／foreignerintw）

