北市聯醫3護理師確診　「八大恐是下一波」專家曝1原因

記者黃翊婷／綜合報導

台北市聯合醫院中興院區爆發群聚感染，2名專責病房護理師染疫，12日晚間又有1名仁愛院區護理師確診，Ct值16病毒量高，但與中興院區群聚案無關。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙指出，護理師陸續確診代表2劑AZ已經無法對抗Omicron，下一波疫情恐怕會是八大行業。

▲八大行業復業不到2個月，染疫風險再拉警報。（示意圖／ETtoday資料照）

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中興院區確診者為在專責病房工作的護理師案17570，1月7日定期篩檢陰性，1月9日喉嚨痛，1月10日採檢陽性，Ct值13；另一位是案17571，照顧同樣病房但不同病人，Ct值15；還有一位密切接觸者為案17570護理師男友，1月10日被匡列，Ct值為29。接著，12日晚間指揮中心公布北市再增加1名仁愛院區護理師確診，Ct值16病毒量高，但與中興院區群聚案無關。

指揮中心表示，新增的1例陽性個案（待編號，Ct值16），為台北市某醫院本國籍30多歲女性護理師，1月11日出現發燒、喉嚨痛及肌肉痠痛症狀，以為是疫苗接種後反應，12日在工作定期採檢中檢出陽性，相關疫調、接觸者匡列及防治工作目前正在進行中，詳細情形將於今日（13日）記者會統一說明。

根據《聯合新聞網》報導，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙認為，現階段陸續有護理師確診，這代表2劑AZ的保護時效已經過期，擋不住Omicron變異株，而下一波群聚感染疫情恐怕會是八大行業，因為八大行業從業人員也是比較早接種AZ疫苗的族群，如今醫護人員出現群聚案，八大行業同樣也充滿染疫風險。