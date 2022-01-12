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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開放日本核災區食品？　蔡英文承諾以「1原則、2依據」來面對

▲民進黨主席蔡英文與林錫耀秘書長會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨日前成功完封四項公投後，是否開放日本核災區食品成為討論焦點。兼任民進黨主席的總統蔡英文12日於中執會表示，絕對會以「幫國人健康安全嚴格把關」為原則，以「國際標準」、「科學證據」為依據，來面對日本食品進口議題。

蔡英文在會中表示，上個月公投的結果，展現出台灣人民走向世界的決心，台灣也有信心，迎向自由開放的國際經貿體制，「但我要再次強調，無論任何國家的食品，政府一定會全力為人民的健康把關」。

針對睽違兩年，再次召開的「台日經濟貿易會議」，蔡英文指出，大橋光夫會長明確地表示，日本絕對不會出口有健康疑慮食品到台灣。她強調，大家都知道，長年以來，食品安全的議題，是台日在深化經貿交流的重要議題。

蔡英文承諾，絕對會以幫國人健康安全嚴格把關為原則，以國際標準、科學證據為依據，來面對日本食品進口議題，以及後續的雙邊協商；同時，也會和社會各界，進行多方溝通和理性討論。

蔡英文說，會讓國人安心地享用沒有健康疑慮的食品，也要充滿自信，更進一步參與像CPTPP等高標準的國際經貿體制；她強調，台灣要掌握國際供應鏈重組的關鍵契機，讓台灣走向世界、立足世界，創造更多機會和繁榮發展。

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