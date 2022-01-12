快訊／蔡英文下令「農曆年前穩定疫情」　年後再啟動2022選舉佈局

▲民進黨主席蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對近日台灣內部疫情升溫，兼任民進黨主席的總統蔡英文12日於中執會上向黨內同仁表示，請大家務必配合防疫指引，盡快接種疫苗，也要繼續做好防疫措施，「我們一起努力，在農曆年前把疫情穩定下來，讓大家可以安心過好年」。

民進黨下午召開中執會，會中通過「2022年中央黨部預算」案，也通過修正「中央黨部黨務工作人員服務辦法」。此外，依據全代會通過「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第二條之規定，「直轄市市長之提名候選人，由主席依徵召辦法提名，經中央執行委員會通過後徵召，其徵召辦法由中央執行委員會另訂之」；據此，會中也通過「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」。

對此，蔡英文在會中向黨內同仁表示，從公投到補選以來大家一起所做的努力，12月18日公投及1月9日選舉結果告訴我們，無論是對事的公投或是對人的選舉，只要平時努力把執政做出績效，面對挑戰大家團結全力以赴，就可以得到國民的認同和信任，再艱難的逆境，都挺得過去。

針對最近國內的疫情變化，蔡英文表示，境外移入趨勢升高，本土案例也有增加，國際疫情相當嚴峻，疫情的挑戰更是一波又一波的來。

蔡英文說，為了提升群體免疫力，現在民眾只要滿18歲、完整接種兩劑疫苗滿12週，就可以接種第三劑。她請大家務必配合防疫指引，盡快接種疫苗，也要繼續做好防疫措施，「我們一起努力，在農曆年前把疫情穩定下來，讓大家可以安心過好年」。

至於面對2022年選戰，蔡英文表示，為了因應疫情變化，前天召開選對會第一次會議，會中也達到共識，將今年的選舉作業期程，延到農曆春節之後才啟動。