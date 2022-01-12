扯！警察沉迷Pokémon Go　「無視百貨搶劫案」嗨喊：抓到卡比獸了

▲寶可夢遊戲風靡全球也造成不少意外事件，美國2名警察就因為玩手機遊戲，而遭到撤職解雇。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國洛杉磯2名警察沉迷於《精靈寶可夢》的擴增實境手遊「Pokémon Go」竟然玩到被撤職，因為他們不只一邊值勤一邊「抓寶」，還蓄意忽視了一通百貨公司搶劫案的無線電呼叫，只為了前往卡比獸出沒地點。

根據《衛報》報導，洛杉磯2名警察羅納佐（Louis Lozano）與米契爾（Eric Mitchell）於2017年4月被要求前往洛杉磯西南部梅西百貨公司處理一樁搶案，據稱有「多名嫌疑人」犯案，但兩人卻沒有回應無線電呼叫。法庭文件顯示，幾分鐘後，米契爾提醒羅納佐「卡比獸」突然「現身」在46街與Leimert街區附近，車內錄影系統也顯示，他們當時忙著驅車前往一個地點。

▲米契爾與羅納佐為了在Pokémon Go遊戲中「抓寶」，忽視了搶劫案的通報。（示意圖／達志影像／美聯社）

法院報告稱，米契爾當時顯然抓到了卡比獸，他大喊「抓到了」（Got ’em），還繼續說「我們去抓波克基古」，兩人接著前往下一個地點。當警車再次停下來時，車內系統錄到米契爾說「不要逃走、不要逃走」，而羅納佐則描述了自己如何用高級球抓到波克基古，但米契爾並沒有放棄，還繼續喊著「天啊，這東西快把我逼瘋了」，最終仍得手了。他驕傲地說，「大夥們一定會很忌妒我。」與此同時，搶劫案正在另一個地點發生。

不過，當這些錄影資料變成瀆職的證據後，兩人恐怕笑不出來。他們在接受調查後已經遭到撤職解雇，雖然主張證據不適用而提出上訴，法院本月7日不僅暴露這些對話細節，也駁回了他們的上訴，維持原先的撤職裁定。

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