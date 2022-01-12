　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

扯！警察沉迷Pokémon Go　「無視百貨搶劫案」嗨喊：抓到卡比獸了

▲寶可夢遊戲風靡全球也造成不少意外事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲寶可夢遊戲風靡全球也造成不少意外事件，美國2名警察就因為玩手機遊戲，而遭到撤職解雇。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國洛杉磯2名警察沉迷於《精靈寶可夢》的擴增實境手遊「Pokémon Go」竟然玩到被撤職，因為他們不只一邊值勤一邊「抓寶」，還蓄意忽視了一通百貨公司搶劫案的無線電呼叫，只為了前往卡比獸出沒地點。

根據《衛報》報導，洛杉磯2名警察羅納佐（Louis Lozano）與米契爾（Eric Mitchell）於2017年4月被要求前往洛杉磯西南部梅西百貨公司處理一樁搶案，據稱有「多名嫌疑人」犯案，但兩人卻沒有回應無線電呼叫。法庭文件顯示，幾分鐘後，米契爾提醒羅納佐「卡比獸」突然「現身」在46街與Leimert街區附近，車內錄影系統也顯示，他們當時忙著驅車前往一個地點。

▲▼Pokémon Go、寶可夢Go、精靈寶可夢。（圖／達志影像／美聯社）

▲米契爾與羅納佐為了在Pokémon Go遊戲中「抓寶」，忽視了搶劫案的通報。（示意圖／達志影像／美聯社）

法院報告稱，米契爾當時顯然抓到了卡比獸，他大喊「抓到了」（Got ’em），還繼續說「我們去抓波克基古」，兩人接著前往下一個地點。當警車再次停下來時，車內系統錄到米契爾說「不要逃走、不要逃走」，而羅納佐則描述了自己如何用高級球抓到波克基古，但米契爾並沒有放棄，還繼續喊著「天啊，這東西快把我逼瘋了」，最終仍得手了。他驕傲地說，「大夥們一定會很忌妒我。」與此同時，搶劫案正在另一個地點發生。

不過，當這些錄影資料變成瀆職的證據後，兩人恐怕笑不出來。他們在接受調查後已經遭到撤職解雇，雖然主張證據不適用而提出上訴，法院本月7日不僅暴露這些對話細節，也駁回了他們的上訴，維持原先的撤職裁定。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
「她像是超級傳播者！」醫列去年2群聚警惕：千萬別鬆懈
手機掉價最兇Top15曝光！　第一名下降超過萬元
9縣市「入夜不到10°C」！　最凍時段曝
蕾神再槌「備案不報案」　律師建議王力宏出這招
金控股「這5家」拿下2021人氣王　股民暴增破10萬
晚取貨遭賣家報警！人妻被「FB刑事警察」關切嚇到　網一看抓包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本單日確診數破萬！東京增2198例創新高　大阪確診數翻7倍

公開扒光嬌妻！大馬「開箱新娘」風潮爆紅　新婚夜私密行為全曝光

顧客要求現炸雞塊！麥當勞員工「曝1招」完美反制　網一面倒挺爆

拆臍環意外發現「肚子多一個洞」　女戴8年崩潰：直接刺穿我腹部

慾火焚身難耐高速衝撞！他「邊開車、邊約砲」　撞出火球3人慘死

扯！警察沉迷Pokémon Go　「無視百貨搶劫案」嗨喊：抓到卡比獸了

F-16V戰機上線2個月失聯！台灣空軍大受打擊　美媒嘆：真不是時候

「冰火地球」南北差85度！美國零下40度極凍　阿根廷高溫飆破45度

南韓新冠口服藥明到貨！「優先服藥對象」名單曝　無須付任何費用

針頭恐懼不敢打疫苗　二寶爸染疫重症慘死...妻心碎：再怕也要打

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

快訊／日本單日確診數破萬！東京增2198例創新高　大阪確診數翻7倍

公開扒光嬌妻！大馬「開箱新娘」風潮爆紅　新婚夜私密行為全曝光

顧客要求現炸雞塊！麥當勞員工「曝1招」完美反制　網一面倒挺爆

拆臍環意外發現「肚子多一個洞」　女戴8年崩潰：直接刺穿我腹部

慾火焚身難耐高速衝撞！他「邊開車、邊約砲」　撞出火球3人慘死

扯！警察沉迷Pokémon Go　「無視百貨搶劫案」嗨喊：抓到卡比獸了

F-16V戰機上線2個月失聯！台灣空軍大受打擊　美媒嘆：真不是時候

「冰火地球」南北差85度！美國零下40度極凍　阿根廷高溫飆破45度

南韓新冠口服藥明到貨！「優先服藥對象」名單曝　無須付任何費用

針頭恐懼不敢打疫苗　二寶爸染疫重症慘死...妻心碎：再怕也要打

勞保精算報告何時出爐？　勞長許銘春避而不談

強化林子豪三壘守備　統一獅擬定春訓計畫

「雜貨店貓」愛闖冰箱吹冷氣！客人嚇到　店家無奈貼字條

劉冠廷吻戲不報備！　女友孫可芳演「檳榔西施」穿很少：我才不說勒

麥當勞「1品項」一點就等半小時　前店員曝原因：賣完就GG

找賴薇如分析茶婊…戰火炸開！　熊熊尷尬回應「在聊誰」：怕被告

《單身》癡情男文世勳6句話逆轉勝：最幸福的一刻是我選擇了你

周曉涵痛哭失戀好友卻趁亂告白　她怒對方「踩雷」直接打槍

韓國瑜「路是對的」有玄機　綠委：等他再說「Yes I do」了！

一張「毒鈔票」引爆香港Omicron傳播　研究指「病毒可存活2天」

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

日動物園老虎咬斷22歲飼育員右手！前晚整夜沒回籠舍

別輕忽Omicron！　隱藏三大風險曝

立陶宛外長：讓台灣人以「台灣」為名不是錯誤

性愛馬拉松！他高潮瞬間GG斷了狂噴血

南韓光州建築物坍塌「6人失聯」10車被埋

想變更強壯　阿公一年狂打12劑疫苗

新冠病毒在空氣中20分鐘即「喪失9成傳染力」

台灣加碼投資立陶宛10億美元　友台議員爽刷整排鳳梨

兩包機近300人確診　竟是機場檢測出包

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

世衛：Omicron將感染歐洲半數人口

學者：美式民主到2025年可能崩潰

國際太空站驚現「偷渡大猩猩」抓狂追人

更多熱門

相關新聞

寶可夢還沒倒2021年爆炸營收12億

寶可夢還沒倒2021年爆炸營收12億

你還記得五年前《Pokemon Go》（下簡稱寶可夢GO）上市的瘋狂景象嗎？北投卡比獸喪屍狂潮、南寮乘龍風暴，這些讓全台灣、甚至是全世界都瘋掉的遊戲，從2016年7月6日上市以來，已經過了5個年頭。雖然現在熱潮已過，但其實台灣人還是默默在這個遊戲霸榜。

中二候選人提蓋「寶可夢樂園」　研究皮卡丘怎麼發電

中二候選人提蓋「寶可夢樂園」　研究皮卡丘怎麼發電

2021全球手遊營收數據出爐！

2021全球手遊營收數據出爐！

藝人炎亞綸　挑戰低成本cosplay

藝人炎亞綸　挑戰低成本cosplay

少女怨父母限制用手機　2網友竟助逃家

少女怨父母限制用手機　2網友竟助逃家

關鍵字：

寶可夢Pokémon Go卡比獸抓寶手遊

讀者迴響

熱門新聞

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

本土8天累計+43這行業超抖　網：可以轉行了

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

染疫照服員銀行接觸者3人確診！

李靚蕾再掀「硬闖吾疆男」真實身分！

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

妹子一年「狂存100萬」　職業揭曉網跪了

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面