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台灣臉蛋教科書「炎亞綸」　接泰國戰帖挑戰跨國低成本cosplay

電競中心／綜合報導

在台灣下載量破千萬的人氣手遊《Garena傳說對決》攜手DHL國際快遞，於聖誕節期間推出跨國跨界合作系列活動。繼「跨國交換禮物活動」、「KOL聖誕禮物許願池」後，「創意聖誕 cosplay 大挑戰」也於12月23日正式開跑，由來自泰國，擁有超過百萬粉絲的บ้านกูเอง率先挑戰創意cosplay，並指定有台服第一蝙蝠俠與台灣臉蛋教科書之稱的藝人炎亞綸跨國接棒，最後傳說對決人氣實況主──海牛擔任最後一棒接受挑戰，風格迥異的三人扮演傳說對決聖誕節限定英雄造型，跨越台泰組成傳說對決聖誕禮物小分隊，與玩家一起度過充滿驚喜的聖誕節！

【跨國創意cosplay挑戰嘉賓】

第一棒：บ้านกูเอง －「龍馬-繽紛聖誕」：連結

第二棒：炎亞綸&Poti－「靈靈-繽紛聖誕」：影片連結

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第三棒：海牛 -「若伊-繽紛聖誕」：影片連結

▲台灣臉蛋教科書「炎亞綸」接泰國戰帖挑戰跨國低成本cosplay。（圖／Garena提供）

▲炎亞綸首度與寵物 Poti 一起挑戰「靈靈-繽紛聖誕」造型。

《Garena 傳說對決》結合全球國際快遞服務領導品牌DHL 國際快遞的優質服務，從台灣出發，首度展開與東南亞多國玩家、藝人與KOL互動的跨界合作。本次合作從泰國出發，由泰國知名cosplay網紅บ้านกูเอง、有台灣臉蛋教科書之稱的炎亞綸與傳說對決人氣實況主海牛扮演聖誕限定造型，一同組成傳說對決跨國聖誕禮物小分隊，為玩家實現聖誕心願。

▲台灣臉蛋教科書「炎亞綸」接泰國戰帖挑戰跨國低成本cosplay。（圖／Garena提供）

▲傳說對決最強蝙蝠俠「炎亞綸」與人氣實況主「海牛」接棒挑戰跨國創意聖誕cosplay。

除此之外，這也是炎亞綸首度與女嘉賓— Poti 一起挑戰低成本cosplay，和泰國與台灣的所有粉絲與玩家歡慶聖誕節，相關cosplay照片一公開即獲得大量好評與網友熱烈迴響。影片中，DHL問答大挑戰提及：「白靈、蔡依林與林志玲你最想與誰共度聖誕節」，面對三選一的難題，炎亞綸則逗趣回覆：「我選沈玉琳！」讓網友笑讚：「不虧是金鐘得主！」

▲台灣臉蛋教科書「炎亞綸」接泰國戰帖挑戰跨國低成本cosplay。（圖／Garena提供）

▲泰國知名cosplay網紅บ้านกูเอง以低成本形式，打造「龍馬-繽紛聖誕」的造型裝扮。

▲台灣臉蛋教科書「炎亞綸」接泰國戰帖挑戰跨國低成本cosplay。（圖／Garena提供）

▲炎亞綸接棒以低成本cosplay形式挑戰「靈靈-繽紛聖誕」造型。

▲台灣臉蛋教科書「炎亞綸」接泰國戰帖挑戰跨國低成本cosplay。（圖／Garena提供）

▲傳說對決人氣實況主海牛接棒炎亞綸，扮演「若伊-繽紛聖誕」造型。

除了「創意聖誕 cosplay 大挑戰」，雙方也推出玩家期待已久的「跨國交換禮物活動」邀請台灣、泰國與越南的玩家一起同樂。同時，「KOL聖誕禮物許願池」則由《Garena 傳說對決》跨越地理與空間的限制，提供泰國最道地的聖誕禮物，邀請全明星電競女神成員之一的解婕翎，以及傳說對決知名KOL班尼Benny一同共襄盛舉，度過最具異國風情的聖誕節。

【KOL聖誕禮物許願池】 

解婕翎：影片連結 

班尼Benny：影片連結

▲台灣臉蛋教科書「炎亞綸」接泰國戰帖挑戰跨國低成本cosplay。（圖／Garena提供）

▲「跨國交換禮物活動」邀請台灣、泰國與越南的玩家一起同樂。

▲台灣臉蛋教科書「炎亞綸」接泰國戰帖挑戰跨國低成本cosplay。（圖／Garena提供）
▲來自泰國的學生制服與巧克力為解婕翎帶來異國的戀愛滋味。

▲台灣臉蛋教科書「炎亞綸」接泰國戰帖挑戰跨國低成本cosplay。（圖／Garena提供）

▲傳說對決回應Benny 班尼的聖誕心願，快遞最道地的泰國零食作為聖誕禮物。

想要了解完整活動內容請見《Garena 傳說對決》官方粉絲專頁

*以上活動以官方活動網頁公告為準，且 Garena 保有最終修改與解釋權利。

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關於 Garena

Garena 是全球領先的線上遊戲開發商和發行商。據 App Annie 指出，其自製的大逃殺類型手機遊戲《Free Fire－我要活下去》成為 2019 年和 2020 年全球下載量最高的手機遊戲。

Garena 由一群熱愛遊戲的玩家經營，我們洞悉玩家的需求，並獲得全球夥伴的認可，於指定市場發行優質的線上遊戲，其中包含《英雄聯盟》、《傳說對決》與《決勝時刻®: Mobile》等。

同時，身為全球電競賽事的領導品牌，我們在線上遊戲與社群經營，也透過全方位的產品及經營團隊，提供使用者多元化的用戶體驗，為玩家和選手帶來高水準的電競盛事。

Garena 為 Sea (NYSE:SE) 集團旗下品牌。Sea 集團為全球網際網路公司，主要深耕於遊戲產業 ─ Garena 、電子商務 ─ Shopee 與數位金融 ─ SeaMoney 等三大品牌。我們的使命是透過科技帶給消費者和中小企業更好的生活體驗。更多資訊，請參閱 www.garena.tw。

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