百元抽瑪莎拉蒂、保時捷！全聯還能線上買　超商「新春福袋」一次看

▲迎接新年到，4大超商應景推出一系列新春福袋。（圖／記者蕭筠攝）

記者周姈姈／台北報導

快來試手氣！再過不久就要迎接農曆新年了，4大超商和全聯就推出一系列福袋，其中只要花200元就能購入全家福袋，有機會得到1台價值370萬的保時捷，而7-11福袋最便宜則是299元，最大獎為價值388萬元的瑪莎拉蒂，通通只要花百元就有機會將名車開回家，民眾可要把握機會試試手氣了。

●全聯

全聯小時達首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」，大年初一早上10點起免出門，在家使用「PXGo!全聯線上購」動動手指就能搶購9999個福袋，每袋售價555元，內含超過10樣好物，最大獎為賓士「Mercedes-Benz A180」，另還有2台「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」、2台「Apple iPhone13 pro 128G」，與3台「Dyson Supersonic吹風機HD08」、5名「全聯福利點100,000點」等豐富獎項。

▲全聯虎年新春福袋，祭出2台保時捷夢幻名車及1台賓士名車。（圖／記者林育綾攝）

全聯實體門市則是即將販售13萬個福袋，共有3種規格，分別為200元「福利熊虎年生肖福袋」（1次抽獎機會）、1400元「Ed Hardy福箱」（7次抽獎機會）、1600元的「柳宗理福鍋」（8次抽獎機會），都有機會抽中價值369萬「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」2台保時捷夢幻名車，以及各31名「SHARP Healsio水波爐AX-XS5T(R) 」與「SHARP 2.4L零水鍋KN-H24TB(W)」，還有8家廠商各31名的特別獎項，實體門市總獎項數高達312個，獎項總價值超過上千萬，大年初一早上9點準時開搶。

●7-11

7-11將自1月12日起，攜手Hello Kitty、Mickey、角落小夥伴3大人氣卡通推出「限量3大卡通開運金喜福袋」，本次祭出高達13款，售價299元～1599元不等，總量超過40萬組，福袋內容包括全新開發限量限定周邊商品、價值上千元的商品／品牌優惠券、零食飲料商品組合、抽獎券。

▲7-11一口氣推出13款福袋，最大獎為價值388萬元的瑪莎拉蒂。（圖／7-11提供）

本次還特別規劃「雙重抽」活動，只要購買499元、1299元或1599元福袋，活動期間內完成序號登錄序號，即可領取加贈序號，買1299元、1599元最高可達6次抽獎機會，最大獎將送出2台價值388萬元的Maserati New Levante GT全新高效混能跑旅，另還有金條、刷卡金等，總價值超過800萬元的大獎。

▲7-11本次新春福袋售價為299～1599元不等，1/12起開賣。（圖／記者周姈姈攝）

提醒民眾，299元和499元福袋將自1月12日凌晨00點起於門市限量開賣；1299元及1599元福袋則是1月12日上午11點起於OPEN POINT APP限量販售。

●全家

全家首波推出「2022祥虎福袋」，每袋售價只要200元，隨袋不僅附贈多款零食、餅乾、飲料等價值超過價200元的商品，還有隨機加碼送的人氣集點商品、新春開運飾品、商品兌換券等，袋中最重要的就是「抽獎券」，今年最大頭獎可是送出市價370萬保時捷Porsche Cayenne1台，貳獎則是價值308萬保時捷Porsche Macan1台，提醒要上網登錄序號才有機會抽中大獎。

除了2台名車等抽，還有打開就知道有無中獎的「KKday萬元國內旅遊券」、「蝦皮萬元購物金」、「蘋果智慧型手錶」、「Switch主機」等多項好禮，民眾還不趕緊衝試手氣，即日起至2月15日限時開賣，全台限量只有90萬個。

▲福袋內有多款零食以及1張抽獎券。（圖／記者蕭筠攝）

●萊爾富

萊爾富即日起至明年3月1日，推出全台限量25萬包的「五虎臨門開運福袋」，也是創下萊爾富史上最多特獎獎項「100台iPhone13系列」的福袋，每包福袋內含1個獨家限定幾米商品、6個隨機商品、抽獎券乙張。商品組合有8種，品項包括熱賣零食、糖果、餅乾、飲品與實用的日用品，最高組合有機會獲得高達287元商品，以及每張抽獎券內享有三重中獎機會。

▲萊爾富「五虎臨門開運福袋」全台限量25萬個，「發財卡」則是限量20萬個。（圖／萊爾富提供）

抽獎券的三重中獎機會，第一重「立即刮大獎」包含特獎至十獎，其中特獎有100台iPhone13、13mini 128G(各50名)，其他獎項還有Dyson吸塵器及吹風機、CHANEL耳環等；第二重「序號抽汽車」則祭出頭獎休旅暢銷冠軍車款TOYOTA Corolla Cross (白)乙台、特獎LV硬殼包乙名；第三重「會員遊戲獎」祭出總點數高達1億Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888,888點(價值約4,444元)。

萊爾富還有「發財卡」，同樣每包售價200元，全台限量20萬包，售完為止。萊爾富表示，雖然發財卡的體積更瘦身，但獎品有高達600種商品組合，加上隨時想吃，不限店點，於指定期限內皆可隨時兌換，還能刮到一般福袋無法放入的冰品、冷藏飲料等高單價商品，另外還有50元萊爾富購物金。

●OK mart

OK mart今年則同樣祭出超高CP值的「百元福袋」，包包有獎，且最大獎送出1克拉鑽戒，還有氣炸鍋、日本筋膜槍、電動牙刷、OKmart 5000元禮卷等好禮等抽，福袋內容物有飲料、餅乾、糖果及非食品等，再加碼送foodpanda優惠250元，整包價值370元，划算到不行，OK虎年福袋即日起開賣，全台限量10萬個。

▲OK mart虎年百元福袋最大獎送出1克拉鑽戒。（圖／OK mart提供）