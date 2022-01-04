小孩餐廳高分貝哭鬧！客人吃不下去嗆「帶出來丟臉」…家長全戰翻

▲原PO認為小孩會哭不停就不該帶出門吃飯。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

出外用餐結果遇到有小朋友不停哭鬧，心裡會作何感想呢？一名男子昨天去牛排館吃晚餐，店裡有個小朋友哭不停，高分貝哭喊引來眾人注目，他被吵到快要吃不下去，發文痛批「說真的啦！小孩控制不了，真的在家吃就好。」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，晚餐內用結果被小孩哭聲轟炸，當時整個餐廳都是尖銳哭聲，「那種高分貝的聲音，真的很受不了，想想其他用餐客人的感受好嗎？」他並非責怪小孩不受控，而是爸媽知道小孩會哭鬧，且已經持續吵了好幾分鐘，應該要把小孩帶離或是在家吃就好，怎麼會把不受控的小孩帶出來餐廳內用？

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原PO更說重話，「有點良心或同理心的父母，是不會把不受控的小孩帶出去吃飯丟臉吧？」別說爸媽帶小孩很辛苦、小孩無法控制，這些都是家長應該要解決的事，不能讓整個餐廳的人一起承擔。

▲多數網友認同原PO看法。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



網友指出，遇到這狀況確實家長反應最重要，如果當下無法安撫孩子，應該先帶出去處理，冷靜後再回餐廳，而不是讓孩子在店內哭不停，「說真的吵一下還可以忍受，不停高分貝吵，真的不知道為什麼花一樣的錢要忍受這種吵鬧」、「我有小孩，但我也不能接受去餐廳吃飯小孩吵。」

不少爸媽也無奈表示，「以前單身時最討厭火車上、餐廳臉有哭鬧的小孩，生了孩子後，看到哭鬧的小孩，我只對他父母寄予同情。有盡力安撫Ok的」、「不一定是家長不會教，我兒子是先天沒辦法控制情緒，所以我都不敢帶去外面用餐，我也很怕遭白眼還是被人趕。」