伴娘「2／3南半球」被擠爆！彎腰拉裙「震撼上帝視角」掀暴動

▲網傳兩張伴娘照片掀暴動。（翻攝自PTT、臉書）

圖文／鏡週刊

超凶伴娘！一名網友在PTT上好奇問卦「新郎看到伴娘奶超大的時候在想什麼？」並附上兩張超凶伴娘照片，照片一曝光，大票網友秒歪樓，紛紛大呼「本斥奶大」、「新娘應該很有自信 敢幫伴娘選這服裝」、「這伴娘我可以」。

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結婚挑選伴娘最怕風采搶過新娘本人，就有一名網友在PTT上好奇問，「新郎看到伴娘奶超大的時候在想什麼？」並附上兩張超凶伴娘照片，只見短髮俏麗的伴娘，穿著低胸禮服，飽滿上圍禮服完全罩不住，南半球被擠到要滿出來，胸前一條線更是極為深溝，讓人雙眼大吃冰淇淋。

▲超巨伴娘引發網友暴動。（翻攝自PTT）

原PO表示，雖然伴娘臭臉又一副不情願的樣子，但仍因姣好身材，意外成全場焦點，大呼「新娘應該壓力很大吧？」「有沒有新郎怎麼看待漂亮或是身材好的伴娘的八卦」。文章一曝光，隨即掀起大票網友關注，紛紛歪樓表示，「她是被勒到呼吸困難吧」、「超級特大優惠」、「乳不巨何以聚人心」。不過也有網友回應，「應該沒感覺吧，當天忙都忙死了」、「這種的我要是新娘我會絕交，這是妳的場，還我的場」；也有網友認為新娘夠自信才敢讓伴娘這麼胸，紛紛想目睹新娘廬山真面目。

事實上，這超巨伴娘是2017年就爆紅，當時轟動社群版面，據悉，該場婚禮是在大陸東菀一帶，但也有網友表示是在高雄，當時還有網友神到身材火辣的伴娘臉書，也曾在前年再次被網友翻出來討論，如今又因為太巨，再掀起一波討論，不過目前已找不到伴娘的臉書了。