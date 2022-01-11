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社會 社會焦點 保障人權

首宗駭客攻擊元宇宙！隱身多層VPN轉換IP　資工碩士栽在PTT

記者張君豪／台北報導

台灣元宇宙技術領先集團「愛實境股份有限公司」日前接到客戶反應，其購買之虛擬展間服務發生異常，客戶無法順利登入瀏覽，甚至連不上伺服器，該公司網管人員調查後，發現公司電腦後台遭入侵，造成數百萬元之營運成本損失，業者立即向刑事局報案請求協助。

▲刑事局偵七大隊破獲台灣首宗元宇宙伺服器遭駭客攻擊的案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲台灣首宗元宇宙伺服器遭駭客攻擊的案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲台灣首宗元宇宙伺服器遭駭客攻擊的案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲台灣首宗元宇宙伺服器遭駭客攻擊的案件。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊獲報後，台北市中山、松山警分局共組專案小組追查；警方經調閱遭入侵公司電腦後台登陸LOG檔，查出入侵者利用多次VPN轉登入變造身分，設法隱藏IP侵入公司之DATABASE，導致客戶端顯示異常。

該名駭客又以跳板IP申登多達數十筆帳號，並啟動這些帳號掛線、變相發起DdoS阻斷服務攻擊，使得愛實境公司那段時間伺服器經常過載，系統無法正常連線運作。但駭客相當狡猾，過程中使用多層VPN、境外跳板刻意隱匿身分規避警方查緝。

▲刑事局偵七大隊破獲台灣首宗元宇宙伺服器遭駭客攻擊的案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲台灣首宗元宇宙伺服器遭駭客攻擊的案件。（圖／記者張君豪翻攝）

但專案小組透過層層追溯IP上網時間及網域比對，確定家住中山區的彭姓資工碩士（54歲）涉有重嫌，警方去年11月3日持台北地方法院搜索票搜索彭嫌住處，當查扣電腦主機、筆記型電腦、平板電腦、手機3支等贓證物。

彭男到案後沒有否認涉案，警方詢問他與公司有無恩怨、才會利用駭客手法攻擊？他拒絕回答，但言談之中對自己技術能力頗為驕傲，也很驚訝警方居然能夠在他使用多層VPN轉換IP的情況下、找出涉嫌對該公司發起網路攻擊的他。

據了解，彭嫌使用多層VPN轉換IP位置藉此規避警方查緝，但警方逆向溯源，根據駭客攻擊時間比對這些惡意IP除了攻擊「愛實境」的元宇宙伺服器外，居然也利用該IP在PTT上貼文，這名駭客如此粗心大意的行為立刻遭警方鎖定，警訊後將他依觸犯妨害電腦使用等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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