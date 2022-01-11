8歲確診童「連假2天出沒這裡」　他狂抖：越想越發麻！網喊快去驗

▲萬豪酒店、漢神巨蛋、義享天地、碳佐麻里美術店4處緊急大清消。（圖／高雄市環保局提供）



網搜小組／劉維榛報導

桃機群聚案累計至31人，其中一名8歲學童（案17505）與家人去高雄跨年，一家四口曾赴萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地（旭集和食集錦）。足跡曝光後，有網友剉咧等直呼，連假也出遊住飯店，形容吃早餐時簡直跟菜市場一樣，「我怎麼越想越頭皮發麻？」

高雄市長陳其邁坦言，確診童（CT=25.6）一家跨年有來高雄玩，但指標個案是在12/30發病，推算潛伏期，研判確診童一家12/31-1/2並非屬於可傳染期間，所以在高雄社區傳播風險低，請市民朋友放心。

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高雄衛生局11日也公布一家四口的「3天2夜詳細足跡」，包括12月31日萬豪酒店、義享天地（旭集和食集錦）；1月1日萬豪酒店自助式早餐吧、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋；1月2日再次出沒萬豪酒店自助式早餐吧、中午則是京翠茶餐廳。

▲8歲確診童一家4口玩高雄，詳細足跡出爐。（圖／高雄市衛生局提供）



▲8歲確診童發病史。（圖／高雄市衛生局提供）

飯店自助式早餐部分，8歲童在1月1日與2日早上，都是從9點30分開吃，待到10點左右。對此，有鄉民發抖直呼，「之前我也在連假住過飯店，早上去吃飯店早餐，裡面簡直跟菜市場一樣，那個夾菜用的夾子不知道有多少人碰過，而且通常夾完菜，拿到自己位置，大部份的人也不會消毒手部，通常都是拿自己筷子、湯匙直接吃，然後飯店早餐一定會有麵包，麵包一定是用手拿直接吃，我怎麼越想越頭皮發麻？」

文章曝光後，底下網友熱議，「自助式的鐵定炸開...怕.JPG」、「只能祈禱了」、「快去隔離」、「你要不要驗一下」、「現在稍有規模的飯店都有塑膠手套供取餐使用」、「麵包又不是拿了放回去，怕什麼」。

▼鄉民狂勸原PO去快篩。（圖／翻攝PTT）

