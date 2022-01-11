龐建國驚傳已罹癌　凌晨傳「12字尋死訊息」後學生嚇傻急安撫

▲ 龐建國訊息。（圖／讀者提供）



記者許敏溶、陳威廷／台北報導

國民黨前立委、文化大學教授龐建國今墜樓身亡。龐建國文化大學的學生透露，今天凌晨龐在學生群組留下「不公不義的台灣我生不如死」的訊息，學生看到後不斷回覆安慰，沒想到上午接到他的死訊。

該生說，據龐透露，他罹患癌症，已轉移至腦部，上學期中之前課程皆請其他教授代課，本學期公投前仍鼓勵學生投票，上周六罷免與中二補選前還有上課，沒想到今天傳來惡耗。



該生指出，龐建國身體不好，凌晨看到訊息時大家覺得應是久病心情不佳，但也有人猜會不會與國民黨近期多次選舉失敗有關。

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文化大學指出，龐建國現為國家發展與中國大陸研究所專任教授，龐建國之前都很正常，但昨晚在校內同事LINE的群組上，龐建國卻發出不少奇怪文字，和平常舉止不太一樣，或許代表昨晚情緒上就有異狀。



校方表示，龐建國師生關係不錯，與同事互動也好，消息傳出後，國發所的助教及同事都相當震驚，也因消息太突然而哭泣。

文大校方表示，今上午學校師長已與龐教授家屬連繫，表達慰問之意，並請家屬節哀。

文大表示，龐建國在2005年8月即到文大任教，目前為國發暨大陸所專任教授，而龐建國過去幾年也負責社會科學院主辦的台日韓國際論壇籌辦與聯繫工作，最近上課及參加所務以及社科院院務均一切如常。

國發暨大陸所所方則表示，這學期龐建國執教碩、博班共四門課，均是學期課程，因此並無是否課程延續至下學期，以及會否影響學生受教權益等問題；若有未完成成績評定課程，所方也會請所內其他同仁協助考評，不致影響學生權益。