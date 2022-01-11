又一空服員確診！長榮航急發快篩試劑　機組員抵台需篩檢回報

▲長榮航空旗下機組員近日爆出確診，公司也緊急加強防疫措施。（圖／長榮）



記者許維寧／台北報導

10日指揮中心證實兩名長榮航空機師自美國返台後確診，今天（1/11）再傳出一名長榮航空空服員染疫，據了解，該名空服員也同樣也曾於飛美國航班上執勤。長榮航空則回應，將再加發N95口罩、隔離衣等防疫物資，即日起將另外提供快篩試劑，所有返台機組員抵台當日均須自行檢測並回報。

日前兩名長榮航空機師自美國返台後確診，今天再傳出一名空服員也於執飛美國航線後染疫。面對機組員頻頻確診，長榮航空今天表示，針對近日機組員遭突破性感染將加強各項防疫措施，原本已提供的N95口罩、防潑水隔離衣、消毒噴劑等防疫物資，都將增加配發數量。

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長榮航空也說，即日起另提供機組員快篩試劑，所有返台航班機組員無論服勤長、短程航班，於抵台當日均要自行檢測並回報公司，一旦發現異常將盡速安排進一步採檢，並後續追蹤處理。

長榮航空也說，已經通知全球各場站主任，加強督導飯店、接駁車清消，落實工作人員防護裝備配戴，並訂定外站零接觸作業程序據以執行，每週執行防疫巡查；也提醒組員於外站要加強自我保護措施，包括入住旅館時需再將所有可能接觸地方重新消毒、接收飯店提供的餐點以及搭乘專用接送車輛後，也需要特別注意清潔消毒。

至於飛航航班的部分，長榮航空說，依原規劃維持正常飛航。