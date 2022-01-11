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國際太空站驚現「大猩猩」掙脫抓狂！猛追太空人　竟是他偷渡來的

記者張寧倢／編譯

美國電影製作人史彭斯（Todd Spence）最近在推特上傳一段影片，短短兩天觀看次數突破344萬、近18萬人按讚，因為影片中竟然有一隻「大猩猩」被偷渡到太空船上，從袋子中甦醒掙脫，開始狂追太空人，畫面宛如電影《猩球崛起》。

▲▼外太空出現一隻被偷渡的「大猩猩」，在太空站狂追太空人。（圖／翻攝自推特／@Todd_Spence）

▲外太空出現一隻被偷渡的「大猩猩」，在太空站狂追太空人。（圖／翻攝自推特／@Todd_Spence）

根據《太陽報》報導，其實這是個「史詩般」的大型惡作劇，一切都是由美籍太空人凱利（Scott Kelly）所策畫的，他早在2016年就設法「偷渡」一件大猩猩的服裝，藉由「太空補給」的名義送上太空站，他穿好大猩猩裝後，就躲在一個軟材質的儲物袋裡，他的太空人同事皮克（Tim Peake）幫忙打開袋子之後，惡作劇就已準備就緒。

不久後，第一個登上太空站的英國籍太空人就上了當，凱利從儲物袋中「甦醒」，開始跟在這名太空人後面瘋狂追逐，畫面看起來就像他誤以為真的有大猩猩上了太空。事後，凱利也解釋，這個計畫是為了慶祝自己執行太空任務一年，他實際上在宇宙中待了340天，相當繞地球軌道運行5000圈，因此他決定來做一件幽默又瘋狂的大事，請同樣身為太空人的雙胞胎弟弟馬克（Mark Kelly）幫他走私這套服裝。

然而，這段影片在近2日重新被史彭斯分享到推特之後，立刻引發網友熱烈迴響，有人笑說，「300萬次點閱可能都是我一人的功勞，我停不下來地一直看」、「在太空中過了一陣子後可能會有點無聊，他們不得不想點樂子來娛樂自己」。

但也有網友表示，「運送這套大猩猩服裝可能得排放更多的碳」、「要走私物品上太空幾乎是不可能的，即使是重量的微小變化也會影響推進力的計算」、「希望不要占用到補給物資的空間」。

►凱力於2016年上傳的原版長度影片

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

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