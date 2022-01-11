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快訊／桃機疫情延燒高雄、今起長程航班落地採檢　陳時中14:00說明

▲▼指揮中心1/10記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1/11）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。桃機染疫事件持續延燒，有確診個案曾在月初到高雄旅遊，高雄市展開清消；另指揮中心昨公布新措施，長程航班旅客今天起進行快速PCR落地採檢新規定，採檢結果為陰性才能入境；1922疫苗預約平台本週內重啟，暫訂1/15日開放，相關狀況預期記者會說明。

桃園機場染疫事件延燒社區，除了清潔員、手推車人員染疫之外，還擴及1名照服員和1名照服員友人（乾妹妹），而昨天晚間又傳出乾妹妹的職場同事確診。

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此外，高雄市衛生局證實，案17505的8歲學童，在去年底跟家人一家四口到高雄跨年，期間入住萬豪酒店，也去過碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地（旭集和食集錦）。高雄市環保局接獲消息後，也立即啟動清消作業，至今（11）日上午已全數完成消毒；也匡列28人進行採檢。

國內疫情升溫，指揮中心宣布縮短新冠疫苗第三劑間隔至至少12週，符合資格者增加也跟著出現搶打潮，本周內將重啟1922平台以遏止預約亂象，指揮中心發言人莊人祥今（11）日證實，1922疫苗預約平台預定將於1/15日重啟。

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