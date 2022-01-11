高雄深夜球棒隊再現！5屁孩打1還押走　原是砸按摩店窩裡反

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市去年發生一起苓雅區按摩店被球棒隊砸店，但沒想到現在卻衍生出案外案，一名黃姓少年在左營崇平路遭人持棒圍毆之外，還被押走丟包到三民區，警方一路追捕，將涉案的5名嫌犯，但都是未成年。

▲高雄查獲5名未成年球棒隊，涉嫌在深夜打人，還押走被害人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件是警方在11日凌晨1點37分接獲報案，表示重平路有發生糾紛，到現場後發現有人不但被打還被押走，所以趕緊調閱監視器，在兩個小時之後，就在大順二路攔獲相關車輛，並且抓到5名嫌犯，陳姓主嫌只有17歲，其他人也是未成年，警方並順利救出被押走的16歲的黃姓被害人。

▲高雄查獲5名未成年球棒隊，涉嫌在深夜打人，2小時後落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄查獲5名未成年球棒隊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

原來陳姓主嫌跟黃姓被害人曾經涉及去年11月苓雅區一間按摩店的球棒砸店案，黃姓被害人曾告訴陳姓主嫌，自己在法庭上不會供出他的身分，陳姓主嫌知道被「出賣」後，所以傳訊息給黃姓被害人嗆聲詢問，黃姓被害人也撂話「我會帶很多人」，所以陳姓主嫌才會跟另外4個一起到場。

結果黃姓被害人出現在約定地點之後，就被對方持棍子圍毆，隨後被押走，警方2個小時把人救出來，但詳細案情還要逐一釐清，避免後續再衍生暴力案件。