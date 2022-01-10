她夢到「被人追殺」逃出旅館　台中警助母女團聚

記者白珈陽／台中報導

台北市民34歲沈姓女子與母親南下台中散心，日前兩人入住北區錦南街上的旅館，至深夜沈女突然幻想遭人追殺，拿著房卡便奪門而出，沈母擔心女兒安危，立刻至育才派出所報案，經員警循線調閱監視器畫面，並通報線上警力協尋，終於在一中商圈的超商尋獲迷路的沈女，讓母女倆團聚。

▲沈女在超商休息，遭巡邏警員發現。（圖／民眾提供）

台中市第二警分局育才派出所警員陳倚文、戴國峯，5日晚間接獲陳姓女子報案，稱女兒近日因情緒不穩，帶她到台中散心，未料入住旅館後卻舊疾復發，夢見遭人追殺，夜裡穿著單薄且身上毫無分文就獨自離開旅館，徹夜未歸。'

陳女擔心女兒隻身在外發生危險，遂報警求助，警方安撫陳女情緒，承諾會全力將其找回。警方沿途調閱監視器畫面，但沈女影像一度中斷，所幸戴國峯巡邏經過一中商圈的超商時，眼尖發現符合特徵的女子，確認穿著短袖、短褲的女子就是失蹤的沈女。

戴國峯上前詢問，得知沈女已一整天沒有進食，便自掏腰包買了熟食讓她果腹，待沈女卸下心防後，再將她帶回派出所。員警詢問沈女整夜去向？驚訝發現她已繞行了整個台中市北區，走到疲累了才進入超商休息。員警叮嚀她，一個人深夜在外遊蕩太危險，遇到困難可以找警察幫忙，警察都會熱心給予協助。

台中市第二警分局長陳家銘呼籲，家中若有身心障礙家人，應避免單獨外出，時常拍照包括常穿衣著、特徵等，注意其可能活動範圍，或配戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機，也請大眾如有遇到疑似走失人口，可撥打110請警方協助。