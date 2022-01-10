醫批「不敢禁內用」拿小眾項目開刀！陳時中動怒：評論非常不負責

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蕭筠／台北報導

桃園機場染疫風波延燒，相關本土個案累計20多例，更已擴及社區感染。針對疫情趨於嚴重，中央流行疫情指揮中心是否會禁止餐廳內用？指揮官陳時中回應表示，「社區情況還不到這個（暫停內用）等級。」表示要做出對社會安定度產生極大影響的決策，「目前還沒必要。」而針對醫師質疑指揮中心拿小眾項目開刀「不敢禁室內用餐」，陳時中也罕見動怒回：「這樣的評論是非常不負責的。」

本土群聚染疫個案屢增，針對是否會禁止餐廳內用部分，陳時中表示，目前社區感染情況還在可追蹤範圍中，「案例雖然很多，但跟國際比較很少。」因此要做出對社會安定度產生這麼大的措施，「目前沒必要，不排除有相對應方法出來。」

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而針對台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇發文提出質疑，指揮中心擋不住境外個案又不敢禁室內用餐，「只好先拿一些小眾項目開刀，根本幫助有限。」陳時中動怒回應，「講這樣的評論是非常不負責的。」他強調「吃飯是大家必要的行為。」而根據社區疫情情況緩急輕重是指揮中心評判重要據點，「唱歌相對比吃飯是屬於比較娛樂抒發身心的。」且戴口罩仍可以唱歌，但吃飯就無法吃，強調「孰輕孰重誰評論，人要自己評論清楚。」