驚險挺過罷免後參選台北市長？　林昶佐：馬上進入選舉討論沒必要

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐驚險挺過罷免案，外界也好奇未來是否加入民進黨，甚至進一步參選台北市長，林昶佐10日受訪時表示，從兩次選舉到這次反罷免的過程，真的很感謝民進黨從上到下的幫忙，「大家的革命情感，本來就是不斷地累積試煉」，現在馬上進入到選舉的討論，他覺得沒有必要。

林昶佐罷免案9日落幕，根據台北市選舉委員會統計，同意票5萬4813張、不同意票4萬3340張，投票率41.93%，同意票距離罷免門檻尚差3943張。林昶佐10日上午在立法院受訪時表示，回到立法院的感覺差不多，就像他昨天向大家說的，「禮拜一了就趕快回來上班」。

林昶佐指出，從兩次選舉到這次反罷免的過程，真的很感謝友軍，民進黨從下到上，真的非常團結、幫忙，大家的革命情感，本來就是不斷地累積試煉，「也不斷證明我們在面對很大的困難時，即便有很多外界想要見縫插針的、分化的，我們都還是能夠團結守住」。

林昶佐強調，他還是希望社會能夠稍回讓政治回歸平靜，因為即便不談疫情，從前台灣基進立委陳柏惟罷免案、四大公投、台中市第二選舉區立委補選到現在，等於整個立法院去年的下半會期到現在，幾乎都在討論這些話題，「我覺得現在是趕快回歸到正常運作的時候」。

談及未來是否參選台北市長，林昶佐則笑說「沒有啦」，這個議題跟加入民進黨的概念一樣的意思，現在馬上又要進入選舉的討論，他覺得沒有必要，趕快盤點工作最重要，這些規劃也都不在他的計畫當中。

林昶佐表示，自己早上還是要趕快去謝票，因為在整個反罷免的過程，真的受到很多民眾、鄉親的支持跟幫忙，「所以整個反罷免工作的最後一個部分，謝票還是得要完成」。

林昶佐也說，因為他上個禮拜在修憲委員會有簽到，但是來回於選區反罷免的工作，在立法院真的沒有辦法面面俱到，所以今天早上就先把接著幾天要討論的東西，稍微做一些準備，下午則還會再回到立法院，召開幾場協調會跟工作規劃的會議。