小時候都用過！上班族揭「童年神物」長大更實用：不然會被A走

▲有些小朋友會把姓名貼當成名片交換。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

姓名貼是許多人的童年回憶，小時候怕搞丟，任何東西都一定要貼上自己的名字才安心。就有網友好奇表示，現在的姓名貼越來越漂亮，大家長大以後還會使用嗎？討論文吸引網友熱烈討論，不少人都因為同樣的原因直呼當然會用！

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「長大後還有在用姓名貼嗎」為題發文，提到他的工作環境常會接觸小朋友，每次看到孩子的個人物品上貼著姓名貼，童年回憶就頓時被勾起。

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原PO表示，小時候的姓名貼都是銀色基本款，後來才慢慢出現一些卡通圖案的款式，當時同學間會互相交換，像是小朋友間的名片般；而到了現在，姓名貼也已經越來越漂亮、防水，大家長大以後還會用姓名貼嗎？看到小孩子使用也讓他心癢癢。

▲姓名貼的款式越來越多。（圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，不少網友留言回應，「貼在筆上啊～不然一直被同事X走」、「當然～公司不貼名字很容易被拿走」、「有用！因為公司的文具會被拿走」、「有用，公司自己帶的衣架一定要貼名字，不然就被A走」、「貼，不然上班的辦公用具被借走就沒回來了」、「我貼手機一直被笑，結果有次去看展覽廣播叫我去櫃檯認領手機，手機掉了我沒發現，幸好有貼」、「有，冰箱食物貼很方便」。

還有些網友回應，「很方便耶」、「小學的用到現在還沒用完」、「小時候的一直用到現在+1」、「長大變得比較少了」、「我的雨傘會貼貼紙做標記，但不會有姓名」、「一次都500張怎麼交換不夠啊？用到大學畢業也還沒用完」。

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