快訊／境外今爆增+49　「美國返台30例」最多！

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9日）公布境外移入新增49例，又以自美國入境最多，有30例。

指揮中心表示，今日新增境外移入個案為29例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(30例)、越南(5例)、加拿大(4例)、印度及菲律賓(各2例)、德國、新加坡、英國、奧地利及法國(各1例)移入；另1例調查中。入境日介於去(2021)年12月25日至今(2022)年1月8日。



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲境外移入再增49例。（圖／記者李毓康攝）

