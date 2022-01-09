桃園夫妻登山誤判日落時間　天黑受困山區順利救出

▲蔡姓夫妻登山迷路，搜救人員1小時餘尋獲。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市蔡姓夫妻2人8日登山因誤判日落時間，又未帶任何照明設備下，迷路於復興區長興里喜龍山區一帶，警方據報後擔心入夜後山上氣溫低於10度，受困民眾可能會失溫，立即組搜救隊前往，在晚間19時許，終於發現蔡姓夫妻，成功救援民眾。

▲並將2人送返登山口停車場。（圖／大溪警分局提供）

大溪分局表示，這對蔡姓夫妻住於大溪區，於假日時常一起登山遊憩，於昨日前往新竹縣關西石牛山登山時，因誤判日落時間，又未帶任何照明設備下，在山區入夜後因視線不佳，迷路至復興區長興里喜龍山區一帶。

長興派出所副所長江榮勝於18時許接獲通報後，擔心入夜後山上氣溫低於10度，受困民眾可能會失溫，立即與正在附近執行搜救的復興義警特搜隊教官楊衛國與高清山，立即前往發話地點搜尋登山迷路的蔡姓夫妻兩人，經耗時一個小時沿途搜尋。

終於19時許發現迷路的蔡姓夫妻兩人，警方即時送上麵包飲料果腹解寒，並協助他們回到石牛山登山口停車場，蔡民夫妻十分感激警方提供協助。警方呼籲，在入冬時節白天較短，天色將提早變暗，民眾於冬季登山時務必攜帶照明設備，或將下山時間提早，以免在入夜後視線不佳導致迷路。