老翁嘉義登山失蹤1天　步道「一張糖果紙」成救援關鍵

記者趙蔡州／綜合報導

台南一名75歲鄭姓老翁1日到嘉義縣阿里山鄉樂野村霹靂山步道健行，不料卻意外失聯，同行友人遲遲等不到人下山，決定報警。警消獲報後，動員30多人進山救援，經過一天搜索後，在一處路口發現關鍵的糖果包裝紙，進而附近的邊坡找到虛弱鄭姓老翁，所幸意識清楚，沒有失溫情況，隨即送下山治療。

鄭男1日上午相約3名山友到嘉義縣阿里山鄉樂野村霹靂山步道健行，過程中眾人決定「各自行走」，並且約定下午在登山口見面，不料山友們1日下午遲遲等不到他下山，加上他又是輕裝上山、未攜帶手機，因此擔心他可能發生意外，決定報警求救。

▲救難人員2日下午順利尋獲鄭男。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣消防局獲報後，隨即出動阿里山、奮起湖分隊人員前往搜救，後續也協請警察局人員、嘉義林管處人員及嘉義縣救難協會加入救援行列，但一直到1日深夜11時30分仍找不到人，考量深夜搜山易發生危險，只好先暫緩搜救行動，2日清晨後再次集結人員進山搜索。

救難人員經1天的搜救後，於2日下午3時許在一處步道岔口發現「糖果包裝紙」，順路口搜索又發現鄭男的口罩鞋子等物品，最終成功在200公尺外的邊坡發現走失的鄭男。

鄭男被發現時身體虛弱，所幸仍意識清楚，能夠與外界對答，也沒有失溫情況，隨即被送下山治療。嘉義縣消防局表示，鄭男雖然是輕裝上山，背包內仍有乾糧、水及糖果等食物，至於為何會滑落邊坡，鄭男一時說不清楚，待後續釐清。

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