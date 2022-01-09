中二補選、林昶佐罷免登場　投票記得「三寶」+口罩

▲中二補選、林昶佐罷免案9日登場。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台中第二選區補選、無黨籍立委林昶佐罷免案今（9）日登場，投票時間自早上8點到下午4點，民眾記得攜帶身分證、投票通知單以及印章，並記得佩帶口罩。

中選會說明，政黨及任何人均不得於選舉、罷免活動期間之每日上午7時前或下午10時後，從事公開的選舉、罷免宣傳活動，或是藉由其他公開之競選、助選等活動宣傳支持或反對罷免之行為，1月9日零時起，政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動，請民眾務必遵守；違反規定者，將處新臺幣50萬元以上500萬元以下之罰鍰。

中選會另表示，於1月9日投票時間截止前，政黨或任何人亦不得以任何方式，發布與此次選舉或罷免案有關之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述；違反規定者，也是處新臺幣50萬元以上500萬元以下之罰鍰。

中選會再次提醒民眾，投票日於投票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票之進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，含監控行為在內，將由檢警機關依刑法第142條及第147條規定處理；此外，投票日投票所四周30公尺內，也不得有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為，以免觸法。

根據台北市選舉委員會於2021年12月30日公告，台北市第5選舉區林昶佐罷免案投票人數字，總計23萬5024人，分別為中正區8萬3840人，萬華區15萬1184人，依照罷免門檻須同意票大於不同意，且同意票超過四分之一以上，依照23萬5024人計算，罷免門檻為5萬8756票。

依照選罷法規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。依規定自罷免投票結果公告之日起三個月內完成補選投票。罷免案通過者，被罷免人自解除職務之日起，四年內不得為同一公職人員候選人；其於罷免案進行程序中辭職者，亦同。