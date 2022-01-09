　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中二補選、林昶佐罷免登場　投票記得「三寶」+口罩

▲▼1218公投日一早便有不少民眾前往板橋國小投票所進行投票。（圖／記者湯興漢攝）

▲中二補選、林昶佐罷免案9日登場。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

台中第二選區補選、無黨籍立委林昶佐罷免案今（9）日登場，投票時間自早上8點到下午4點，民眾記得攜帶身分證、投票通知單以及印章，並記得佩帶口罩。

中選會說明，政黨及任何人均不得於選舉、罷免活動期間之每日上午7時前或下午10時後，從事公開的選舉、罷免宣傳活動，或是藉由其他公開之競選、助選等活動宣傳支持或反對罷免之行為，1月9日零時起，政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動，請民眾務必遵守；違反規定者，將處新臺幣50萬元以上500萬元以下之罰鍰。

中選會另表示，於1月9日投票時間截止前，政黨或任何人亦不得以任何方式，發布與此次選舉或罷免案有關之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述；違反規定者，也是處新臺幣50萬元以上500萬元以下之罰鍰。

中選會再次提醒民眾，投票日於投票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票之進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，含監控行為在內，將由檢警機關依刑法第142條及第147條規定處理；此外，投票日投票所四周30公尺內，也不得有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為，以免觸法。

根據台北市選舉委員會於2021年12月30日公告，台北市第5選舉區林昶佐罷免案投票人數字，總計23萬5024人，分別為中正區8萬3840人，萬華區15萬1184人，依照罷免門檻須同意票大於不同意，且同意票超過四分之一以上，依照23萬5024人計算，罷免門檻為5萬8756票。

依照選罷法規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。依規定自罷免投票結果公告之日起三個月內完成補選投票。罷免案通過者，被罷免人自解除職務之日起，四年內不得為同一公職人員候選人；其於罷免案進行程序中辭職者，亦同。

ET快訊
明全台有雨　強冷空氣南下時間曝！急凍5天探8℃
北市防疫計程車司機採檢陽性　傳住新北！緊急匡列疫調
2天8000多人急篩檢！王必勝凌晨PO文：沒想過這裡會有任務

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中二補選、林昶佐罷免登場　投票記得「三寶」+口罩

北市防疫計程車司機採檢陽性　傳居住地新北市、緊急匡列疫調中

林昶佐「終結惡戰之夜」湧逾3千人　蔡英文力挺：不要讓台灣亂下去

盧秀燕、江啟臣現身挺顏寬恒　「中二之戰」藍營士氣大振

林昶佐列6000件地方服務打臉指控　罷免方無力反駁

「不讓台灣再亂下去！」　蔡英文：有人為黨派利益要拉下林昶佐

陳柏惟「淚崩」力挺林靜儀　狂吼喊話鄉親：明天我們會光榮回來！

「鍾小平稱全國確診是萬華害的」　林昶佐傻眼：不捨萬華被欺負

快訊／蔡英文壓軸力挺林昶佐　「台灣人珍惜好人才沒有分黨派」

陸委會：澳門對我派駐人員設不合理政治要求　違反雙方換文內容

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

娃坐電視櫃上玩...沒坐穩突向後倒　媽媽「伸腳接住」神反應成功救援

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

丟丟妹曝「被兄弟人砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

男友面無表情幫忙插「充電器」　她下秒見巨型42孔延長線笑歪

超胸女騎機車沒戴口罩還酒駕！ 被警察上銬嬌喊：沒有這麼嚴重

鬆獅犬「見妹子」興奮狂撲討摸　哈士奇哥急阻止：不可以色色！

中二補選、林昶佐罷免登場　投票記得「三寶」+口罩

北市防疫計程車司機採檢陽性　傳居住地新北市、緊急匡列疫調中

林昶佐「終結惡戰之夜」湧逾3千人　蔡英文力挺：不要讓台灣亂下去

盧秀燕、江啟臣現身挺顏寬恒　「中二之戰」藍營士氣大振

林昶佐列6000件地方服務打臉指控　罷免方無力反駁

「不讓台灣再亂下去！」　蔡英文：有人為黨派利益要拉下林昶佐

陳柏惟「淚崩」力挺林靜儀　狂吼喊話鄉親：明天我們會光榮回來！

「鍾小平稱全國確診是萬華害的」　林昶佐傻眼：不捨萬華被欺負

快訊／蔡英文壓軸力挺林昶佐　「台灣人珍惜好人才沒有分黨派」

陸委會：澳門對我派駐人員設不合理政治要求　違反雙方換文內容

瘋搶打第3劑　4疫苗庫存數量曝！這牌剩最少

新手要知道的「登山裝備攻略」！帶齊了挑戰這3座絕對沒問題

中二補選、林昶佐罷免登場　投票記得「三寶」+口罩

入住摩鐵原因曝　孕妻喝過這東西下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

日本增8480人染疫 　時隔4月再次突破單日8000例

桃機群聚未侵入「家戶感染」　專家提2關鍵1提醒

明全台有雨　強冷空氣南下時間曝！急凍5天探8℃

冬天來試試「熱飲穿搭術」！芋頭鮮奶、可可色上身太可愛 

台北男大生野戰國中妹！　大白天路邊「半裸衝刺」下場曝

桃機14例多點擴散！台大醫揭「2件事是重點」：追源頭沒意義

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

政治熱門新聞

北市防疫小黃司機陽性　傳住在新北

快訊／新北確診計程車司機足跡曝！　萬華7-11、宜蘭喜互惠超市

童仲彥率爆乳辣妹登台炒熱罷昶氣氛　卻被主辦單位切割

金曲歌王電音高唱「林昶佐凍蒜」　喊「我朋友沒漏氣」

陳柏惟「淚崩」力挺林靜儀　狂吼喊話鄉親：明天我們會光榮回來！

快訊／蔡英文壓軸力挺林昶佐　「台灣人珍惜好人才沒有分黨派」

林靜儀選前夜　蔡英文：台灣不能再亂

盧秀燕、江啟臣現身挺顏寬恒　「中二之戰」藍營士氣大振

林昶佐「終結惡戰之夜」湧逾3千人　蔡英文：不要讓台灣亂下去

林昶佐列6000件地方服務打臉指控　罷免方無力反駁

「鍾小平稱全國確診是萬華害的」　林昶佐傻眼：不捨萬華被欺負

「不讓台灣再亂下去！」　蔡英文：有人為黨派利益要拉下林昶佐

直擊／林昶佐「終結惡霸」投票前夜　2千座位滿

快訊／桃機群聚燒到新北！　確診防疫計程車司機「住新店」

更多熱門

相關新聞

林昶佐「終結惡戰之夜」湧逾3千人　蔡英文：不要讓台灣亂下去

林昶佐「終結惡戰之夜」湧逾3千人　蔡英文：不要讓台灣亂下去

無黨籍立委林昶佐罷免案將在明天投票，林昶佐今（8日）晚在萬華龍山寺前封路舉行「終結惡戰、團結之夜」造勢活動，超過3千支持者無懼寒風刺骨，湧入會場表達支持，現場旗海飄揚、大咖雲集，正副總統蔡英文、賴清德、經濟部長王美花、金曲歌王施文彬、搖滾歌手大支、知名樂團拍謝少年和在地議員逐一登台力挺。蔡英文壓軸登場時高呼，「告訴那些為政治利益發動罷免的人，我們不要台灣繼續亂下去！」

林昶佐列6000件地方服務打臉指控　罷免方無力反駁

林昶佐列6000件地方服務打臉指控　罷免方無力反駁

「不讓台灣再亂下去！」　蔡英文：有人為黨派利益要拉下林昶佐

「不讓台灣再亂下去！」　蔡英文：有人為黨派利益要拉下林昶佐

「鍾小平稱全國確診是萬華害的」　林昶佐傻眼：不捨萬華被欺負

「鍾小平稱全國確診是萬華害的」　林昶佐傻眼：不捨萬華被欺負

快訊／蔡英文壓軸力挺林昶佐　「台灣人珍惜好人才沒有分黨派」

快訊／蔡英文壓軸力挺林昶佐　「台灣人珍惜好人才沒有分黨派」

關鍵字：

林昶佐罷免中二補選

讀者迴響

熱門新聞

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

40歲單身女越來越多　網曝3因素

送兒赴美讀書！女星獨自返台「機場噴淚」網：幹嘛回來

iPhone用戶要注意！　Chrome瀏覽器更新後出現「死當」

男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地

恐怖畫面！音樂老師被攔車　喊14聲對不起仍遭砍濺血

爸姓「死」取名超心累！妻用2字神反轉

營養師曝熱炒店「地雷菜餚」

天秤竟上榜！「3星座」你惹不起

陳時中被遞麥克風　當場怒斥1動作

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

75元去冰珍奶只有半杯　店家回應遭圍剿

第三劑疫苗今早9點開放預約！　5大QA一次看

北市1防疫小黃司機採檢陽性　指揮中心證實

彎腰撿彈殼　19歲世界射擊冠軍離奇亡

更多

最夯影音

更多
平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」
能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

娃坐電視櫃上玩...沒坐穩突向後倒　媽媽「伸腳接住」神反應成功救援

娃坐電視櫃上玩...沒坐穩突向後倒　媽媽「伸腳接住」神反應成功救援

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面