台南小黃公車全國首創預約站牌　龍崎區5里啟用服務收費比照公車

▲台南首創小黃公車「預約站牌」機制，由市長黃偉哲主持上線記者會，與地方共同見證大台南小黃公車「跨越距離、預約幸福」的重要里程碑。（圖／臺南市政府交通局提供）

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台南市小黃公車版圖再擴張，市府為擴大偏鄉公共運輸涵蓋率，領先各都首創小黃公車「預約站牌」機制，讓沒有路線經過的村落也能叫車，110年10月13日正式啟用龍崎區5個里的預約站牌，市長黃偉哲表示，公共運輸是基本民行需求，偏鄉更需要有同等便利的運輸服務，台南市自108年起實施小黃公車服務至今已有11條路線，為了跳脫既定路線的框架，使服務進一步擴及深入週邊區里部落，市府交通局率先全國首創推出「預約站牌」的服務方式，讓「線」的服務擴及到「面」。

台南市交通局長王銘德指出，龍崎區原已有紅11、紅12兩條小黃公車路線，但尚有5個部落距離路線較遠，長久以來無公共運輸，要專門開設新路線又不具經營規模，交通局同仁經過一番苦思發揮創意，首創「預約站牌」模式，沒有實際的路線經過、也沒有固定班次，但只要預約叫車，業者便能依需求派車前往預約站牌載送提供服務，讓公共運輸資源能最有效利用。

▲▼「預約站牌」服務深入偏鄉，只要預約叫車，業者便能依需求派車前往載送。（圖／臺南市政府交通局提供）

針對預約站牌的設置地點，主要透過科學化研究，套疊公共運輸的路線和部落人口的地理資訊進行「縫隙掃瞄」，以里為單位分析公共運輸涵蓋率，觀察到龍崎區涵蓋率不足共有5個里，因此在「土崎里活動中心」、「中坑里清水宮」、「普陀山觀音寺」、「大坪里活動中心」、「石（石曹）里車埕」，共5處設置預約站牌。

預約站牌的使用方式和一般小黃公車相同，只要2人以上共乘，在搭車前1日下午5點前撥打叫車電話，或使用大台南公車APP預約功能，確認時間地點就完成預約叫車服務。可預約接送時間為每日早上6點到晚上10點，除了可約在站牌處候車，站牌周邊1公里內更可到府接送，收費比照公車，不只享8公里免費優惠，使用市民卡、敬老卡、愛心卡亦可免費搭乘。

預約站牌的服務很彈性，尤其付公車票價可享受計程車服務，可說是高CP值的新型態公共運輸模式。王銘德強調，預約站牌服務突破傳統偏鄉運輸的空間、時間限制，更是小黃公車服務推動以來，長期蒐集地方需求，並和公路總局、監理所站、區公所、里長、鄉親共同集思廣益的成果；今（110）年持續爭取中央補助經費2,720萬元，日前已獲得核定，除了既有服務，將著手招標9條新小黃公車路線，「預約站牌」模式如能順利實施，未來也將在各地陸續推動。

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，這次5處預約站牌均由皇冠交通中華衛星車隊提供服務，叫車專線：06-291-2222，日前大台南公車APP也已改版推出小黃公車預約功能，歡迎市民朋友多加利用，也提醒乘客防疫工作不鬆懈，搭車仍應配合落實戴口罩、實聯制、禁飲食等措施，另也會要求業者持續落實每日各項清消防疫作為。