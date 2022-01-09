　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南小黃公車全國首創預約站牌　龍崎區5里啟用服務收費比照公車

台南首創小黃公車「預約站牌」機制（圖／臺南市政府交通局提供）

▲台南首創小黃公車「預約站牌」機制，由市長黃偉哲主持上線記者會，與地方共同見證大台南小黃公車「跨越距離、預約幸福」的重要里程碑。（圖／臺南市政府交通局提供）

生活中心／綜合報導

台南市小黃公車版圖再擴張，市府為擴大偏鄉公共運輸涵蓋率，領先各都首創小黃公車「預約站牌」機制，讓沒有路線經過的村落也能叫車，110年10月13日正式啟用龍崎區5個里的預約站牌，市長黃偉哲表示，公共運輸是基本民行需求，偏鄉更需要有同等便利的運輸服務，台南市自108年起實施小黃公車服務至今已有11條路線，為了跳脫既定路線的框架，使服務進一步擴及深入週邊區里部落，市府交通局率先全國首創推出「預約站牌」的服務方式，讓「線」的服務擴及到「面」。

台南市交通局長王銘德指出，龍崎區原已有紅11、紅12兩條小黃公車路線，但尚有5個部落距離路線較遠，長久以來無公共運輸，要專門開設新路線又不具經營規模，交通局同仁經過一番苦思發揮創意，首創「預約站牌」模式，沒有實際的路線經過、也沒有固定班次，但只要預約叫車，業者便能依需求派車前往預約站牌載送提供服務，讓公共運輸資源能最有效利用。

台南首創小黃公車「預約站牌」機制（圖／臺南市政府交通局提供）

▲▼「預約站牌」服務深入偏鄉，只要預約叫車，業者便能依需求派車前往載送。（圖／臺南市政府交通局提供）

台南首創小黃公車「預約站牌」機制（圖／臺南市政府交通局提供）

針對預約站牌的設置地點，主要透過科學化研究，套疊公共運輸的路線和部落人口的地理資訊進行「縫隙掃瞄」，以里為單位分析公共運輸涵蓋率，觀察到龍崎區涵蓋率不足共有5個里，因此在「土崎里活動中心」、「中坑里清水宮」、「普陀山觀音寺」、「大坪里活動中心」、「石（石曹）里車埕」，共5處設置預約站牌。

預約站牌的使用方式和一般小黃公車相同，只要2人以上共乘，在搭車前1日下午5點前撥打叫車電話，或使用大台南公車APP預約功能，確認時間地點就完成預約叫車服務。可預約接送時間為每日早上6點到晚上10點，除了可約在站牌處候車，站牌周邊1公里內更可到府接送，收費比照公車，不只享8公里免費優惠，使用市民卡、敬老卡、愛心卡亦可免費搭乘。

預約站牌的服務很彈性，尤其付公車票價可享受計程車服務，可說是高CP值的新型態公共運輸模式。王銘德強調，預約站牌服務突破傳統偏鄉運輸的空間、時間限制，更是小黃公車服務推動以來，長期蒐集地方需求，並和公路總局、監理所站、區公所、里長、鄉親共同集思廣益的成果；今（110）年持續爭取中央補助經費2,720萬元，日前已獲得核定，除了既有服務，將著手招標9條新小黃公車路線，「預約站牌」模式如能順利實施，未來也將在各地陸續推動。

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，這次5處預約站牌均由皇冠交通中華衛星車隊提供服務，叫車專線：06-291-2222，日前大台南公車APP也已改版推出小黃公車預約功能，歡迎市民朋友多加利用，也提醒乘客防疫工作不鬆懈，搭車仍應配合落實戴口罩、實聯制、禁飲食等措施，另也會要求業者持續落實每日各項清消防疫作為。

ET快訊
神秘大老闆曝光！全台最富村在這　政商名流都來拜廟
劉德華脫衣「驚見一片血紅」！　網嚇：怎麼了
快訊／新北小黃司機確診　防疫車隊180人採檢出爐
第3劑打什麼疫苗？　醫點名這2牌：保護力最高
LIVE／又爆染疫小黃司機住新北！　侯友宜親上火線
Joeman發4本2000元刮刮樂！員工爽中50張「獎金曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南小黃公車全國首創預約站牌　龍崎區5里啟用服務收費比照公車

中華扶輪教育基金會發近5000萬獎學金　來自日本的他獲助頻感謝

顏清標因病未現身造勢晚會　明日能出院為兒子投票？醫院沒說死

快訊／「神秘嘉賓」現身沙鹿造勢晚會：唯一支持顏寬恒！

擔心父親病情？顏寬恒掃街過程　一路緊皺眉頭

強化防疫　桃捷今起再導入長效型主動式消毒

快訊／桃園市衛生局「急發3500封簡訊」　這些人快來採檢

靈鷲山桃園普仁獎頒獎　表揚108位「小太陽」

送愛心到偏鄉　獅子會贈20把小提琴給台中博愛國小

111年公務人員初等考試登場　台東考區設新生國中　

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

娃坐電視櫃上玩...沒坐穩突向後倒　媽媽「伸腳接住」神反應成功救援

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

丟丟妹曝「被兄弟人砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

男友面無表情幫忙插「充電器」　她下秒見巨型42孔延長線笑歪

超胸女騎機車沒戴口罩還酒駕！ 被警察上銬嬌喊：沒有這麼嚴重

台南小黃公車全國首創預約站牌　龍崎區5里啟用服務收費比照公車

中華扶輪教育基金會發近5000萬獎學金　來自日本的他獲助頻感謝

顏清標因病未現身造勢晚會　明日能出院為兒子投票？醫院沒說死

快訊／「神秘嘉賓」現身沙鹿造勢晚會：唯一支持顏寬恒！

擔心父親病情？顏寬恒掃街過程　一路緊皺眉頭

強化防疫　桃捷今起再導入長效型主動式消毒

快訊／桃園市衛生局「急發3500封簡訊」　這些人快來採檢

靈鷲山桃園普仁獎頒獎　表揚108位「小太陽」

送愛心到偏鄉　獅子會贈20把小提琴給台中博愛國小

111年公務人員初等考試登場　台東考區設新生國中　

泫雅、Jennie搶背！5大韓星最愛「質感小眾品牌包」，小資女必入手

妹子曬60元便當「鹹酥雞滿到炸出來」還有3樣青菜　網羨：太無情

法國強化防疫政策引不滿！10萬人喊「要自由」　警民對峙場面火爆

你想看ㄐㄐ照阿？縣府人妻簡訊超鹹濕　新竹工程師綠爆怒了

四季4主題！走訪屏東9鄉體驗原民文化、品嚐傳統排灣族風味餐

快訊／北部防疫計程車司機染疫！陳時中下午2點說明

買豪華裝修新房！她驚見插座冒水「像水龍頭一樣」　氣炸求賠償

新變種「Deltacron」現蹤賽普勒斯！結合Delta及Omicron　25人確診

鍾小平現身投票「心境平靜」　再談伴手禮：感謝朱立倫同舟專案

今明略回溫！週二冷氣團殺到「連凍5天」　北部探10度時間點曝

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

地方熱門新聞

桃市擴大匡列採檢　急發3500封簡訊

盧秀燕現身沙鹿造勢晚會

顏清標因病未現身造勢晚會　

顏寬恒掃街過程　一路緊皺眉頭

Omicron延燒　張麗善：若有必要將立即啟動從嚴措施

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

獨居翁浴缸泡水6小時險失溫　警搶救送醫

臥龍洞3屍案外案：曾綁鞭炮炸前女友「驅魔」

台南小黃公車全國首創預約站牌　收費比照公車

梅嶺賞花接駁車改至台3線綠柏園轉乘

中華扶輪教育基金會獎學金　日留學生感謝

屏東即日起至31日　施打第一、二劑疫苗有200元禮券

南投衛生局籲打完2劑疫苗、間隔12週再打追加劑

高雄飯店搶年菜商機　龍蝦鮑魚和牛全上桌

更多熱門

相關新聞

台南全國首創整合型智慧優先號誌

台南全國首創整合型智慧優先號誌

救護車出勤分秒必爭，為了替緊急傷病患者爭取黃金搶救時間，提高救護車行經路口的安全性及公車運行時效，台南市政府交通局利用車路聯網技術，有效整合不同車種，全國首創、建置規模最大的救護車與公車混合智慧優先號誌系統，打造台南市更安全的智慧交通環境，並於奇美醫院與成大醫院間沿線橫跨8站牌、21個號誌化路口進行試辦後，在「公車優先 救護暢行」成果分享會上，也發表運行績效，本案並榮獲交通部「智慧運輸發展建設計畫評鑑」特優肯定。

台南小黃公車版圖擴張

台南小黃公車版圖擴張

高雄讀書！「三寶行車3怪癖」讓他傻眼　第2點被噴慘

高雄讀書！「三寶行車3怪癖」讓他傻眼　第2點被噴慘

台南小黃公車動態資訊上線　首創空位查詢App預約

台南小黃公車動態資訊上線　首創空位查詢App預約

關鍵字：

台南交通預約站牌小黃公車龍崎區大台南公車

讀者迴響

熱門新聞

40歲單身女越來越多　網曝3因素

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

送兒赴美讀書！女星獨自返台「機場噴淚」網：幹嘛回來

iPhone用戶要注意！　Chrome瀏覽器更新後出現「死當」

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

爸姓「死」取名超心累！妻用2字神反轉

夫妻列車上借奶粉　他揭「驚人真相」

陳時中被遞麥克風　當場怒斥1動作

營養師曝熱炒店「地雷菜餚」

淡水買房「住了超後悔」！他揭原因網認同

恐怖畫面！音樂老師被攔車　喊14聲對不起仍遭砍濺血

台北男大生野戰國中妹！　白天路邊激情下場曝

瘋搶打第3劑　4疫苗庫存數量曝！這牌剩最少

更多

最夯影音

更多
平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」
能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面