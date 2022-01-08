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全球失智人口2050年「將暴增3倍」　超過1.5億人

▲老人，退休，關懷，失智，老年。（圖／pixabay）

▲全球失智人口可能達到1億5300多萬人。（圖／翻攝自pixabay）

文／中央社

專家警告，截至2050年，全球失智人口可能達到1億5300多萬人，比2019年5700萬人增加近3倍。

英國廣播公司（BBC）報導，發布於刺胳針公共衛生期刊（The Lancet Public Health）的全球疾病負擔研究 （Global Burden of Disease Study）顯示，人口老化與人口成長雖然是失智人口增加的主因，但生活方式不健康也是原因之一。

研究指出，預測將導致失智人口增加逾600萬因而迫切需要處理的風險因子包括，吸菸、肥胖和患有糖尿病的比率太高。

這項研究的對象涵蓋195國，試圖要讓各國政府了解，可能需要哪些資源和支持，以及哪些作法可能有所幫助。

整體而言，研究預測，失智人口增長最少的會是所得高的亞洲太平洋地區與西歐，分別成長53%與74%；至於增加最多的則會是非洲撒哈拉以南地區東部與北非，增加357%，以及中東地區成長367%。

根據這項報告，美國的失智人口可能翻倍，從2019年的530萬人增加到2050年近1050萬人。

報告並估計，全世界失智病例仍將以女性占多數。在2019年，女性失智病患以100比69名超過男性；學者預估，到了2050年，女男比例將是100比67。

失智目前是全球第7大死因，也是造成高齡者失能以及需要照護的主因之一。

但這並非無法避免。學者指出，全球各國廣受教育可以降低失智發生，並稱依據部分地區的教育進展預測，已將2050年的失智人口下修620萬人。

不過專家對於其他風險因子如肥胖、高血糖與吸菸的影響，則沒這麼樂觀。在針對2050年的預測中，有700萬增長的失智人口與這些因素有關。

研究報告主要執筆人、美國華盛頓大學「健康計量評估研究中心」（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）的尼柯爾斯（Emma Nichols）表示：「在這些風險因子造成失智之前，我們必須更加注意預防與控制。」

她表示：「在預防和延緩失智方面即使小有進展，也會帶來顯著效益。若要取得最大成效，我們就必須使每個國家的主要風險因子降低。」

尼柯爾斯指出，對大多數國家而言，這意味必須擴大適合當地的低成本計畫，以促進健康飲食、運動、戒菸與教育機會。

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